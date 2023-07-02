Türkiye Uzay Ajansı, NASA ile iş birliği yapacak
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), NASA tarafından düzenlenen Space Apps Challenge'a bu yıl katılarak, dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara çözümler üretmeyi amaçlıyor. TUA'nın yanı sıra diğer önemli uzay ajansları da etkinlikte yer alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzayda söz sahibi olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
TÜRKİYE Uzay Ajansı (TUA), Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) tarafından 11 yıldır düzenlenen; dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üreterek problemleri ortaklaşa çözmeyi amaçlayan Space Apps Challenge'ın (Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması) bu seneki paydaşlarından biri oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte; TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını göstereceğini vurgulayarak, "Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor. En yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılıyor" dedi.'İDDİALI HEDEFLERİ OLAN BİR ÜLKEYİZ'Bu yıl, yarışma özelinde TUA aracılığıyla NASA ile iş birliğine gittiklerini anlatan Kacır, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken, diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız" diye konuştu.NASA SPACE APPS CHALLENGE NASIL İŞLİYORNASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathondur (proje geliştirme etkinliği). Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, dünyada ve uzayda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor. Space Apps Challenge, yaratıcılığa ve eleştirel düşünceye ilham vererek dünya ve uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi artırmayı ve gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların ve mühendislerin büyümesini ve çeşitliliğini teşvik ediyor.