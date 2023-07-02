Türkiye Uzay Ajansı, NASA ile iş birliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), NASA tarafından düzenlenen Space Apps Challenge'a bu yıl katılarak, dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara çözümler üretmeyi amaçlıyor. TUA'nın yanı sıra diğer önemli uzay ajansları da etkinlikte yer alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzayda söz sahibi olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

TÜRKİYE Uzay Ajansı (TUA), Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) tarafından 11 yıldır düzenlenen; dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üreterek problemleri ortaklaşa çözmeyi amaçlayan Space Apps Challenge'ın (Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması) bu seneki paydaşlarından biri oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte; TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını göstereceğini vurgulayarak, "Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor. En yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılıyor" dedi.