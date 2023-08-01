Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'nin savunma sanayii konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin de önünde olduğu bir alan daha fark edildi. Ayrıca MMU KAAN radar boyasının detayları da açıklandı.

Başlıkta da okuduğunuz gibi. Türkiye savunma sanayii konusunda Amerika'nın önüne geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'nin savunma sanayii konusunda dünyada sayılı isimlerden olan Amerika Birleşik Devletleri'nin de önünde olduğu bir alan daha fark edildi. İşte Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ve MMU KAAN radar boyasının detayları…

Temel Kotil açıkladı: Türkiye ABD'den daha iyi boya üretiyor!

Temel Kotil ve Ardan Zentürk'ün yaptığı özel röportaja göre, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından açıklamalar yapıldı. Türkiye'nin savunma sanayii yolculuğunun ele alındığı röportajda MMU KAAN, HürJet ve diğer TUSAŞ ürünlerinin yanı sıra dünya sanayisine ait ürünlerden de bahsedildi. Ayrıca Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı yolculuğu hakkında da bilgiler verildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türk gençliğine inancının yüksek olduğunu belirtti. Devamında Türkiye'nin sahip olduğu konum ve kaynaklar sayesinde Almanya gibi sanayisi ile öne çıkan Avrupa ülkelerinden kat kat fazla üretim yapılabileceğini, Türk gençlerinin mühendislik alanına yönelmesi gerektiğini belirtti.

MMU KAAN için ilk uçuş müjdesi verildi!

Konuşmasında Türk gençliğine olan güvenini vurgulayan Temel Kotil, "gençlere tüm imkanları sunduğumuzda bize diğer ülkelerden daha kaliteli olan ürünleri veriyorlar" ifadesine de yer verdi. Son olarak konuşmasında MMU KAAN 5. nesil savaş uçağına da yer veren Kotil, "uçağın sahip olduğu özel boyayı Amerika'dan daha kaliteli üretiyoruz" ifadesini kullandı.

F-35 üzerinde yer alan ve uçağın radarlar tarafından fark edilmemesini sağlayan bu özel boyayı üretmek oldukça zor bir iş. Ancak Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi çatısı altında MMU KAAN için üretilen boya F-35'te kullanılan boyadan daha iyi olacak. Böylece radar görünmezliği denildiğinde akla ilk olarak F-35 değil MMU KAAN gelecek.

MMU/TF-X "KAAN" teknik özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

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