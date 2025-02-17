GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını icra etti

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin denizlerdeki kritik unsurlarından ASELSAN'ın nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, Mavi Vatanı, gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak.

SU ÜSTÜ PLATFORMUNDAN İLK ATIŞINI İCRA ETTİ

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre GÖKSUR atışlı testi, TCG BEYKOZ'dan Sinop açıklarında dün başarıyla icra edildi. GÖKSUR güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

DONANMANIN HİZMETİNE SUNULMAYA HAZIR

Nokta hava savunma sistemi GÖKSUR?, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyonları ile Türkiye'nin donanmasının hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi.

MAVİ VATANI SAVUNMA KABİLİYETİNİ ÜST DÜZEYE TAŞIYACAK

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

PARİS'TE ZİYARETÇİLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli taşıyan GÖKSUR, Paris'te gerçekleşen Euronaval 2024 Fuarı'nda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti.