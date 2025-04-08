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Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı ortaya çıktı!

Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı ortaya çıktı!
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We Are Social ve Meltwater'ın Dijital 2025 Türkiye raporu, Türkiye'deki internet kullanım alışkanlıklarını ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye'de günlük ortalama 7 saat 13 dakika internet kullanılıyor ve bu sürenin yüzde 56.3'ü mobil cihazlarda geçiriliyor.

We Are Social ve Meltwater tarafından Dijital 2025 Türkiye raporu açıklandı. Platformlar, ülkelerin internet kullanım alışkanlıklarını inceledi.

TÜRKİYE REKOR KIRDI

Milliyet'te yer alan habere göre; Türkiye'de internette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakika olduğu belirlendi. İnternet kullanımının yüzde 56.3'ünün mobil cihazlarla yapıldığı kaydedildi. Türkiye'nin arkasından ise 6 saat 40 dakika günlük ortalama ile ABD geliyor.

EN ÇOK MOBİL CİHAZLARDA İNTERNETE GİRİLİYOR

Türkiye'de insanlar günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarında; 3 saat 9 dakikayı ise bilgisayar ve tabletlerinde geçirdiği tespit edildi. Türkiye'deki cep telefonundan internette geçirilen 4 saat 4 dakikalık süre, birçok ülkeyi geride bıraktı.

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İLK 3 NEDENİ

Türkiye'de sosyal medya kullanımının en yaygın nedenleri arasında "haber okuma", "arkadaş ve aileyle bağlantı kurma" ve "boş zaman doldurma" ilk sıralarda yer aldı.

EN ÇOK META UYGULAMALARI KULLANILIYOR

En çok tercih edilen 3 sosyal medya platformları Meta'nın sahibi olduğu Instagram, WhatsApp ve Facebook oldu.

EN ÇOK ARATILAN KELİMELER NELER?

Geçen yıl Google'da en çok aranan kelime grupları "hava durumu", "Youtube", "çeviri", "altın", "e-devlet", "Whatsapp", "Galatasaray", "Fenerbahçe", "Google" ve "dolar" olarak belirlendi.

EN ÇOK GİRİLEN SİTELER DE BELLİ OLDU

Türkiye'de en çok girilen 10 web sitesi Google.com, Youtube, Instagram, X, Whatsapp.com, Turkiye.gov.tr (e-devlet), Facebook, Sahibinden, Google.com.tr ve Trendyol şeklinde sıralandı. Instagram'da geçirilen sürenin bir ayda 32 saati aştığı kaydedildi. Instagram'ın ardından TikTok ve YouTube geldi.

EN YAVAŞ İNTERNET TÜRKİYE'DE

Türkiye'deki ortalama internet hızı 49.7 MBPS olarak tespit edildi. Aynı ölçüm Güney Kore'de 148.3, ABD'de 123.6, Finlandiya'da 114.4, İngiltere'de 58.1, Azerbaycan'da 56.19, Japonya'da 51.9, İran'da 38.8 olarak kaydedildi.

İŞTE DİĞER ÜLKELERİN İNTERNET KULLANIM SÜRELERİ

  • Japonya

Toplam: 4 saat 9 dakika

Mobil: 1 saat 47 dakika

  • ABD

Toplam: 6 saat 40 dakika

Mobil: 3 saat 22 dakika

  • Almanya

Toplam: 5 saat 28 dakika

Mobil: 2 saat 42 dakika

  • İspanya

Toplam: 5 saat 40 dakika

Mobil: 2 saat 54 dakika

  • Yunanistan

Toplam: 5 saat 21 dakika

Mobil: 2 saat 43 dakika

  • Çin

Toplam: 5 saat 35 dakika

Mobil: 3 saat 32 dakika

  • İngiltere

Toplam: 5 saat 36 dakika

Mobil: 2 saat 39 dakika

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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