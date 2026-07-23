Haberler

Türk Drone Futbol Takımı Güney Kore'de Yarışıyor

Türk Drone Futbol Takımı Güney Kore'de Yarışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Caracal Drone Soccer Takımı, Güney Kore'deki FIDA Intercontinental Cup 2026'da Türkiye'yi temsil etti. THK ve Zarif Kanatlar Derneği desteğiyle Class 40 kategorisinde mücadele eden takım, gençlerin teknoloji potansiyelini sergiliyor.

Türkiye'nin teknoloji ve yazılım alanındaki öncü eğitim kurumlarından Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güney Kore'de düzenlenen FIDA Intercontinental Cup 2026'da Türkiye'yi milli takım düzeyinde temsil etti.

Türk Hava Kurumu (THK) ve Zarif Kanatlar Derneği'nin destekleriyle organizasyona katılan okulun Caracal Drone Soccer Takımı, Class 40 kategorisinde ay-yıldızlı forma ile mücadele veriyor. Robotik ve havacılık alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken takım, daha önce yurt içindeki birçok organizasyonda elde ettiği başarıların yanı sıra Almanya ve Güney Kore'de uluslararası deneyim kazanmıştı.

Dünyanın farklı ülkelerinden takımların katıldığı FIDA Intercontinental Cup 2026'da Türkiye, 60'ın üzerinde sporcu ve teknik ekipten oluşan geniş bir delegasyonla yer aldı. Organizasyon, Türkiye'nin Drone Soccer branşındaki gelişimini uluslararası platformda sergileme fırsatı sundu.

Türkiye'de Drone Soccer'ın yaygınlaşması ve gençlerin uluslararası standartlarda yetişmesi için çalışmalar yürüten Drone Soccer Türkiye'nin katkılarıyla, ülke Class 20 ve Class 40 kategorilerinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında gösterilmeye başladı. Uluslararası Drone Soccer Federasyonu (FIDA) ile gerçekleştirilen iş birlikleri de bu gelişimde önemli rol oynuyor.

Türk Hava Kurumu'nun havacılık alanındaki desteği sayesinde genç sporcular, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme fırsatı buldu.

Güney Kore'de mücadele eden öğrenciler, yalnızca sportif başarı için değil, aynı zamanda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ve gençlerin teknoloji alanındaki potansiyelini dünyaya göstermek için de yarışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu
Barcelona, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı

Barcelona bedavaya dünya yıldızını aldı