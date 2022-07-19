Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı belli oldu

Ülkemizdeki ortalama internet hızı, geçtiğimiz yıllara göre artış gösterse de henüz Avrupa . Ookla tarafından geliştirilen Speedtest platformu, Türkiye'de sunulan internet hizmetiyle ilgili rapor yayınladı. İşte Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı…

TurkNet, Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı

Speedtest, Türkiye'de faaliyet gösteren internet sağlayıcıların medyan indirme ve yükleme hızlarını paylaştı. TurkNet, 2022'nin ikinci çeyreğinde 49.46 Mbps medyan indirme hızıyla Türkiye'nin en hızlı sağlayıcısı ünvanına sahip oldu. Medyan indirme hızının veriler en düşükten en yükseğe sıralandığında ortada yer alan sonuç olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Listenin ikinci sırasında ise 39.80 Mbps indirme hızıyla Turksat Kablo Net yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Turkcell ise kullanıcılarına ortalama 35.30 Mbps indirme hızı sağlıyor.

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Medyan indirme hızına göre en düşük hızı sunan internet sağlayıcısı ise Türk Telekom olarak açıklandı. TurkNet, gecikme süresinde 7 ms ile Türkiye ortalamasından düşük değere sahip. En düşük ikinci gecikme süresine sahip internet sağlayıcısı ise 9 ms Türk Telekom.

Speedtest ekibinin kullanıcılara sunduğu bir diğer veri ise şirketlerin indirme ve yükleme hızlarındaki tutarlılık oranı. TurkNet, minimum 25 Mbps indirme ve 3 Mbps yükleme hızında yüzde 77.2 tutarlılık ile en iyi performansa sahip internet sağlayıcısı seçildi.

Yayınlanan raporda, "Speedtest Intelligence, 49.46 Mbps ortalama indirme hızıyla TurkNet'in 2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'deki en iyi sağlayıcılar arasında en hızlı sabit geniş bant sağlayıcısı olduğunu ortaya koyuyor." ifadeleri yer alıyor.

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Shiftdelete / Teknoloji