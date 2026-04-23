Türkiye ile Malezya arasında havacılıkta iş birliği vurgusu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ev sahipliğinde Kuala Lumpur'da düzenlenen konferansta, iki ülke arasında savunma ve havacılık alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ele alındı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ev sahipliğinde National Aerospace Industry Corporation Malaysia ve Malaysian Industry-Government Group for High Technology iş birliğiyle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "Geleceğin Havacılık Ekosisteminde Türkiye- Malezya İş Birliği" konferansı sona erdi. 250'nin üzerinde kişinin katıldığı etkinlikte, Malezya Savunma Bakanlığı başta olmak üzere yatırım ve sanayi kuruluşları, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademi çevreleri ve üniversiteler yer aldı. Türk diasporasından paydaşların da katıldığı konferansa Türk Hava Yolları ile birlikte MIDA, MATRADE, Petronas, Weststar Aviation Services ve UMW Aerospace gibi kurumlar ilgi gösterdi.

Konferansta Türkiye ile Malezya arasındaki savunma ve havacılık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ana gündem maddesi oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Malezya'daki faaliyetleri ve gelecek hedefleri çerçevesinde ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve ekosistem inşasına yönelik projeler değerlendirildi. Etkinlikte yapılan değerlendirmelerde, Türkiye ile Malezya'nın birbirini tamamlayan iki stratejik ortak olduğu vurgulanarak, iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik mesajlar verildi.

"Güvene dayalı özel bir ortaklık"

Konferansta konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayii iş birliğiyle sınırlı olmadığını belirterek, "Malezya ile ilişkimiz stratejik ortaklığın ötesinde bir güven ortaklığıdır" ifadelerini kullandı.

Malezya'ya yönelik yatırımların yalnızca ihracat amacı taşımadığını vurgulayan Demiroğlu, bu yatırımların aynı zamanda ortak teknoloji geliştirme hedefi içerdiğini kaydetti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin üretim kapasitesi, ürün portföyü ve mühendislik kabiliyetleriyle küresel ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Demiroğlu, bu birikimin ortak projeler üzerinden paylaşılmasının önemine dikkati çekti. - KUALA LUMPUR

