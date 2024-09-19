Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartların alışverişlerde kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre bu artış geçen yıldan bu yana % 78 oranında oldu. Toplam harcama tutarı ise dudak uçuklattı.

Türkiye'de ağustos ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartla yapılan toplam ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış gösterdi. Kartlı alışveriş 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödeme de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 413,3 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 125,9 milyon, banka kartı sayısı 191,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon adet oldu.

2023 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 13'lük, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 22'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 418,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

1,42 TRİLYON LİRALIK HARCAMA

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar TL' si kredi kartları ile yapılırken 200,4 milyar TL'sinde banka kartları, 27,8 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

KREDİ KARTININ ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 104 oldu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,61 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 927,4 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 556,1 milyon adedinde banka kartları, 114,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 3 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 32 oldu.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE KARTLARIN PAYI ARTTI

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 413,3 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 217,9 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14.

Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

Psikoloji Teknoloji Alışveriş Türkiye Sağlık Yaşam Banka

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan şehre atanan ilk kadın vali oldu

Kararnamede onun da adı var! Atandığı şehrin ilk kadın valisi oldu
500

Yorumlar (2)

can erdemir:

En yüksek para birimi 5 dolara tekabül ediyor. İnsanların ortalama bir mutfak alışverişinde 1 balya para taşıması gerekiyor. İnsanlar ne yapsın.

9
0
yanıtYanıtla
İsmail Atış:

Karta mecbur bırakılınca böyle olması normal dahada artar artık Yeni çıkacak tasarı ile

3
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });