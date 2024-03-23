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Türkiye'de Kaçak/Yurt Dışı Telefon Satışları Artıyor

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Son yıllarda Türkiye'de sürekli olarak artan enflasyon ve yükselen döviz kuru nedeniyle neredeyse zamlanmayan ürün kalmadı. Elektronik ürünler de bundan nasibini aldı. Bu kapsamda bir zamanlar sadece birkaç yüz liraya güçlü bir telefon alınabiliyorken, günümüzde on binlerce lira ödemek gerekiyor.

Tabii bu durumda insanlar ya yurt dışından telefon getiriyor veya direkt Türkiye üzerinden kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Bugün ise bununla ilgili olarak dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Öyle ki kaçak / yurt dışı telefon satışları verilere yansıdı.

Kaçak / yurt dışı telefon satışları verilere yansıdı

Türkiye'de Şubat 2024 itibariyle en çok satan akıllı telefon markalarına baktığımızda ikinci sırada yüzde 19.2 payıyla Apple'ın olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu yüzde 17.51 ile Samsung takip ediyor. Dördüncü ve beşinci sıradaysa yüzde 11.97 ile Xiaomi ve yüzde 3.72 ile Huawei yer alıyor.

Listenin devamındaysa yüzde 2.09 ile Oppo, yüzde 0.86 ile Realme, yüzde 0.65 ile Tecno, yüzde 0.6 ile vivo, yüzde 0.9 ile Infinix olduğunu görüyoruz. Bunlar dışında diğer markaların payıysa toplamda yüzde 2.06 seviyesinde. Ancak burada büyük bir açık var.

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İçeriğimizin başında en çok satan telefon markaları listesinin ikinci sırasında Apple olduğunu söylemiştik. Peki zirvede hangi firma var? İşte asıl dikkat çeken nokta da burası. Çünkü liderlik ünvanı herhangi bir şirkette değil.

Verilere göre ülkemizdeki telefon satışlarının yüzde 40.94'lük kısmı kaçak veya yurt dışından getirilen cihazlardan oluşuyor. Bu telefonlar resmi satış rakamlarına yansımadığı ve satıcı tarafından zorunlu garanti şartları sağlanmadığı için sistemde büyük bir boşluk olarak gözüküyor. Bu boşluk da verilerde "Tanımlanamayan" olarak gösteriliyor ve "Tanımlanamayan" da zirvede yer alıyor.

Burada önemli bir nokta daha var. Bu da kaçak / yurt dışı telefon satışlarının yıllar geçtikçe daha da artması. Zira satışlar, bu yılın ilk ayında yani Ocak 2024'te yüzde 37.03 seviyesindeydi. Dahası, bu oran, Ocak 2023'te yüzde 0.38 idi. Yani buna göre ciddi bir yükseliş olduğunu söyleyebilmek mümkün.

IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Bilindiği üzere yurt dışından getirilen bir akıllı telefonu ülkemizde kayıt ettirmek için bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu ücret ödendikten sonra telefon kaçaklıktan çıkıyor ve böylelikle resmi satış verilerine yansıyor.

Ülkemizde IMEI olarak geçen telefon kayıt ücreti ise 2024 itibariyle 31 bin 692 TL olarak belirlendi. Net asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda kaçak / yurt dışı telefon satışlarının bu kadar yüksek olmasına pek de şaşırmamak gerekiyor.

Şubat 2024 verilerine göre ülkemizde her 5 kişiden 2'si kaçak / yurt dışı telefon kullanıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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