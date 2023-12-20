Türkiye Copilot M365 ile yeni döneme giriyor

Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen "Microsoft Copilot Teknolojileri ile Yapay Zekanın Yeni Çağı" etkinliğinde bir araya geldik.

Microsoft Türkiye tarafından Kolektif House'ta düzenlenen "Microsoft Copilot Teknolojileri ile Yapay Zekanın Yeni Çağı" başlıklı etkinlikte çok sayıda basın mensubu Microsoft Türkiye yöneticileriyle bir araya geldi.

Yaptığı açılış konuşmasında yapay zekanın internetin icadından bu yana teknoloji dünyasındaki en büyük kırılım olduğunu vurgulayan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft'un yapay zeka temelli teknolojilere yılda 27 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yaptığını belirtti.

Yapay zeka konusunda en önem verdikleri noktanın güven ve sorumluluk olduğuna dikkat çeken Özbilgin, şunları söyledi:

"Öncelikle yapay zeka ve bulut arasındaki ilişkinin anlaşılması gerekiyor. Bulut dediğimiz aslında gezegen çapında çalışan bir süper bilgisayar. Dünyadaki en büyük bulut bilişim kapasitesine sahip şirket de Microsoft. Yapay zeka bugün yapabildiklerini bulut bilişimin ölçeği sayesinde yapabiliyor.

LLM (Large Language Models) dediğimiz büyük dil modellerinin gerçek zamanda hesapladığı parametre sayısı trilyonları aşmış durumda. Bu kapasite sadece bulut üzerinde mevcut olduğu için, bulutsuz bir yapay zeka yetkinliği düşünmemiz mümkün değil.

Bir de işin sorumluluk boyutu var ki bunu çok ciddiye alıyoruz. Yapay zekanın işlediği veriyle ne yaptığımızı açıklamak, şeffaf bir anlayışla hesap vermek zorundayız. Microsoft bünyesinde 350 kişilik bir ekip sadece responsible AI dediğimiz sorumlu yapay zeka & etik yapay zeka üzerine çalışıyor.

Ne mutlu bize ki bu ekibin başında da bir Türk olan Ece Kamar var. Yapay zekanın regülasyonu, geliştirilme ilkeleri ve çıktıların filtrelenmesi gibi konular üzerinde hassasiyetle çalışıyorlar."

"Copilot ile Yeni Bir Gelecek" başlıklı bir sunum yapan Microsoft Türkiye Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ise hem yapay zekayı bugünkü potansiyeline taşıyan süreçlerden hem de Microsoft ile OpenAI'ın iş birliğinden bahsetti ve şunları söyledi:

"OpenAI 2015'te kuruldu ancak 2019'da 'bizim çok güçlü bir bulut işletim sistemine ihtiyacımız var' dedikleri noktada Microsoft ile iş birliği sağladılar ve Azure üzerinde yeni dil modelleri üzerinde çalışmaya başladılar. ChatGPT'nin temelleri böyle atıldı.

3 ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT teknolojisini biz de Copilot adı altında tüm Microsoft programlarına entegre ederek bunu kişisel yapay zeka asistanınız gibi kullanmanızı sağlıyoruz. Hızla bir sunum mu hazırlamanız gerekiyor?

Copilot'a nasıl bir sunuma ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz, hazırlıyor. Metin güzel ama görsel içime sinmedi derseniz sizin için animasyon ekliyor; üstüne bunu bir de konuşma metni formatında istiyorum derseniz, onu da yapıyor.

Bunun yanında müşterilerimize kendi copilot'larını yaratma imkanı sunuyoruz. Copilot ile bir seyahat chatbot'u yaratan Setur bunun çok başarılı bir örneği. Bugün Antalya'da tatil yapmak isteyen bir kişi, Setur'un seyahat chatbot'una aklına takılan tüm soruları sorarak hayalindeki tatil planını kendi kendine yapabiliyor"

Copilot üzerinden elde edilen tüm çıktıların fikri mülkiyetinin kullanıcıya ait olduğunu da sözlerine ekleyen Yantaç, herhangi bir telif sorunu yaşanması durumunda ise Microsoft'un devreye girerek sorumluluğu üzerine aldığını dile getirdi.

Etkinlikte Microsoft Teknoloji Merkezi Teknik Çözüm Mimarı Mustafa Aşıroğlu ile Microsoft Türkiye Üretkenlik Çözüm Satış Uzmanı Merve Deniz de "Uygulamalı Örneklerle Microsoft 365 Copilot" başlıklı bir demo sunumu gerçekleştirdi ve şunları söyledi:

"Kullanıcıların yüzde 90'dan fazlası Copilot sayesinde zamandan tasarruf ederek katma değeri yüksek işlere odaklanabildiğini belirtiyor"

Mustafa Aşıroğlu ise Copilot ile çalışma hayatının nasıl kolaylaştığına dikkat çeken örnekler paylaştı. Aşıroğlu, tüm bu servislerin Microsoft arama motoru Bing üzerinden ücretsiz bir şekilde bireysel kullanıma açık olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Copilot, Outlook'ta sizin için önemli mailleri ön plana çıkarıyor, özetliyor, cevap yazmanız gerektiğinde 'Şu excel dosyasına bak, olası satış tahminlerini de ekleyerek benim adıma bu maile bir cevap yaz' şeklinde komut verebiliyorsunuz.

Öte yandan örneğin bu maili kendi ekibinize yollayacaksanız, daha samimi bir dilde yazmasını isteyerek çıktıları bireyselleştirebiliyorsunuz. Çevrimiçi bir toplantıya geç kaldıysanız, sizden önce kimin hangi konuda konuştuğunu öğrenebiliyorsunuz"

Copilot ile angarya işler ortadan kalkıyor; verimlilik artıyor

Global çapta Copilot'u deneyimleyen ilk 600 şirket arasında yer alan Arçelik ve Enerjisa Üretim'in konuk edildiği Müşteri Deneyimi Paneli'nde ise markaların Copilot entegrasyon süreçlerine ve deneyimlerine değinildi.

Enerjisa Üretim'in zaten Microsoft 365 programlarını aktif şekilde kullandığı için Copilot'tan yüksek verim aldığını belirten Enerjisa Üretim Dijital İş Teknolojileri Lideri Berkay Kurtaran şunları söyledi:

"Copilot ile Word ve PowerPoint gibi uygulamaların kullanım şekli çok değişti. Biz ciddi bir üretkenlik sağladık; iş yerinde herkes birbiriyle deneyimlerini paylaşmaya başladı ve 6 ayda olgunluk seviyesine ulaştık. Copilot üzerinde kendi verimizle çalıştığımız için halüsinasyon sorununu ekarte ettik, en büyük kazanımımız da bu oldu"

Kendi endüstrilerinde yapay zekayı en iyi kullanan şirket olmak gibi iddialı bir hedeflerinin olduğunu ifade eden Arçelik Bilişim Teknolojileri Direktörü Yekta Caymaz ise şunları söyledi:

"Copilot ile zaman kazanmaya başladık. Verimliliği artırarak katma değeri yüksek işlere odaklanmaya imkan veriyor. Dünya genelinde 40 bini aşkın çalışanı olan bir şirket olarak üretken yapay zekayı en iyi kullanan şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.

Üretken yapay zeka projelerimizden Arçelik's Developers AI Platform ile developerlarımızın verimliliği %25 oranında arttı. Ürünlerini dünyanın dört bir yanına satan bir şirket olarak, ürün kullanım kılavuzlarımızı 50'den fazla dile çevirmek için yapay zekadan faydalanıyoruz. Arçelik'te çalışan tüm arkadaşlarımızı usta, Copilot'u ise çırak olarak konumluyoruz. Gelecekte ise çıraklar usta; ustalar ise ustaların ustası olsun istiyoruz; hayalimiz bu."