Türk Telekom'un TahtApp uygulaması az gören çocuklara destek oluyor

Türk Telekom'un Günışığı Projesi kapsamında geliştirdiği TahtApp uygulaması, az gören öğrencilerin sınıf içi eğitimlerine yenilikçi bir çözüm sunuyor. Uygulama sayesinde öğretmenin tahtaya yazdığı bilgiler öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtılıyor ve az gören öğrenciler dersleri akranları ile bir arada takip edebiliyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, proje kapsamında karnesini alan öğrenci Zenan Alsaç'ı tebrik ederek, Türk Telekom olarak geleceği iyileştiren teknolojiler ürettiklerini belirtti.

Türk Telekom'un az gören çocuklara destek olan uygulaması TahtApp'i kullanan Zenan Alsaç karnesini aldı

Az gören çocukların sınıf içi eğitimlerine yenilikçi çözüm: Türk Telekom 'TahtApp'

İSTANBUL Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan TahtApp uygulaması sayesinde az gören öğrenciler, dersleri akranları ile bir arada takip edebiliyor. Türk Telekom'un sınıfına TahtApp uygulaması kurduğu, Günışığı Projesi çocuklarından 6. Sınıf öğrencisi Zenan Alsaç, okulunda gerçekleşen törende karnesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı.

Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkanlarla fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmaya devam ediyor. Türk Telekom'un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, az gören çocukların engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor.

"Geleceği iyileştiren teknolojiler üretiyoruz"

Güvercintepe Ortaokulu öğrencilerinden yüzde 10 görme yetisi olan Günışığı çocuğu Zenan Alsaç, 2019 yılında tanıştığı TahtApp uygulaması ile daha önce tahtadan takip etmekte zorlandığı yazıları artık kolaylıkla takip edebiliyor. Zenan'ın okuldaki karne törenine katılan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuya ilişkin şöyle konuştu: "Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi 'değerli hissettirme' vizyonu ile ilerliyoruz. Rotamızı, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak belirliyor, bu anlamda projeler hayata geçiriyoruz. Günışığı projemiz kapsamında Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp sayesinde, Zenan ve diğer tüm az gören çocukların sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Böylelikle az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğiz."

İki kardeş de TahtApp uygulaması ile akranlarıyla aynı sınıfta ders aldı

Güvercintepe Ortaokulu'ndaki törende karnesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan alan Zenan Alsaç şunları söyledi: "Tahtada yazılanları arkadaşlarımla birlikte takip edebiliyor, derse daha fazla katılım gösterebiliyorum. Bu proje benim özgüvenimi geliştirdi. Benim gibi yüzlerce az gören arkadaşımın hayatına da ışık tutuyor. Bize bu imkanı sağlayan Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasını geliştiren Türk Telekom'a çok teşekkür ediyorum."

Geçtiğimiz yıl aynı okuldan TahtApp uygulamasını kullanarak mezun olan, lise öğrencisi Zenan'ın ablası Nazlıcan Alsaç, "Kardeşim gibi ben de Günışığı Projesi'ne katıldım ve TahtApp uygulamasını kullandım. Derslerimde çok büyük faydasını gördüm" şeklinde konuştu.

Günışığı Projesi, 81 ilde 1000 çocuğun eğitimine destek sağladı

TahtApp uygulaması; okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyor. Günışığı Projesi'nin yeni döneminde TahtApp'in 11 ilde ve 24 yeni okulda daha kurulması hedefleniyor.

2014 yılında başlayan Günışığı Projesi ile Türk Telekom, az gören çocukların 'erken müdahale eğitimi' almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000 çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen "Okulumda Günışığı" ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından itibaren 5 bin eğitimciye farkındalık semineri verildi.