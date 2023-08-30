Trendyol, TEKNOFEST'te sanatseverlerle buluşuyor

E-ticaret platformu Trendyol, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca gençlere robotik kodlama atölyeleri ve yapay zeka destekli asistan AITEN de ziyaretçilere hizmet veriyor.

E-ticaret platformu Trendyol, İstanbul'un ardından Ankara'da da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yerini aldı. Platform, festival kapsamında Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisini sanatseverler ile buluşturdu. Markanın standını gezen ziyaretçiler de VR gözlüklerle bağımsız sanatçıları yakından tanıyıp, eserlerini inceleyebilecek. Ayrıca metaverse evrenini de deneyimleyebilecekler.

Trendyol, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te yerini aldı. Geçtiğimiz sene ve bu sene TEKNOFEST'te sanat ve teknolojiyi bir araya getiren Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi Trendyol'un katkılarıyla Ankara'da sanatseverler ile buluşuyor. 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021'de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE ROBOTİK KODLAMA ATÖLYELERİ

Trendyol, TEKNOFEST'te gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluştururken, robotik kodlama atölyeleri ile +12 yaş ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere öğretici bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Ayrıca Trendyol standını gezen ziyaretçiler de VR gözlüklerle Trendyol Sanat'ta sanatseverlerle buluşan bağımsız sanatçıları yakından tanıyabilecekleri ve eserlerini inceleyebilecekleri metaverse evrenini de deneyimleyebiliyor.

AITEN, TEKNOFEST'TE SORULARI CEVAPLIYOR

Trendyol Hızlı Market uygulamasında işe başlayan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN de TEKNOFEST'te soruları cevaplıyor. Trendyol standına gelen ziyaretçiler AITEN'i daha yakından tanıma fırsatı buluyor. AITEN, sağlıklı yaşam önerilerinden yemek tariflerine, burç yorumlarından iş hayatına kadar pek çok soruya cevap verecek.