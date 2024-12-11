Trakya Üniversitesinde Yapay Zeka Çalıştayı Düzenlendi

Edirne'de "Trakya Üniversitesinin Yapay Zeka Alanında Stratejik Hedeflerinin Belirlenmesi" konulu çalıştay düzenlendi.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hızla gelişen, değişen ve dönüşen dünyada en çok konuşulan konunun yapay zeka olduğunu vurguladı.

Yapay zeka teknolojisinin hayata entegre olmasıyla yeni fırsatların da ortaya çıktığına dikkati çeken Hatipler, "Yakın gelecekte yapay zekanın daha da gelişmesi neticesinde kişiselleştirilmiş sağlık ve eğitim programları, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği gibi konularda görevler üstlenmesi, henüz gündeme gelmemiş yeni sorunlara çözümler üretmesiyle hayatımızı kökten değiştirmesi beklenmektedir." dedi.

Prof. Dr. Hatipler, yapay zekanın getirdiği risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İşsizlik, güvenlik sorunları, etik kaygılar ve sosyal eşitsizlikler gibi konuların yapay zekanın getirdiği sorunlar arasında yer aldığını aktaran Hatipler, şunları kaydetti:

"Yapay zeka sistemlerinin karar alma süreçlerindeki şeffaflık eksikliği ve ön yargılı olabilme riski de başlı başına endişe kaynağı olarak değerlendirilebilir. Yapay zekanın olası fayda ve zararları ele alınarak değerlendirildiğinde geleceğimizde önemli rol oynayacağı su götürmez bir gerçektir. İnsanı merkeze alarak belirleyeceğimiz etik değerlerle yapay zeka teknolojisinin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak ve ortaya çıkabilecek riskleri minimize etmek için dikkatli ve bilinçli adımlar atılması gerekir.

Kısacası riskleri yok saymadan, riskleri hesaba katarak ortaya çıkması muhtemel sıkıntıları da değerlendirerek, adeta yeni sanayi devrimi özelliğinde olan yapay zekanın bu sefer ülkemizi hızlı şekilde geçmesine müsaade etmeden, yapay zeka teknolojisini kaçırmadan yolumuza devam etmek zorundayız."

"Yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt da yapay zekanın dünyayı değiştiren teknolojilerin başında geldiğini anlattı.

Yapay zeka teknolojisinin geleceğiyle ilgili olumlu ve olumsuz senaryoların olduğunu belirten Bozkurt, "Bazıları 'Yapay zeka insanlığı daha müreffeh hale getirecek.', bazıları 'Hayatı kolaylaştıracak, bizi zenginleştirecek, sıkıcı işlerden uzaklaştıracak.' diyor. Bazı isimler ise insanlığın sonunu getireceğinden endişe ediyorlar. Yapay zekanın insanları işsiz bırakacağından, toplumsal eşitsizlikleri artıracağından korkuluyor. Yapay zekayı etkin kullananlarla kullanamayanların arasında büyük farklar ortaya çıkacak. Bu sebeple yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı ve daha fazla yaygınlaştırılmalıdır." şeklinde konuştu.

Fütürist Akademi Başkanı Kamil Kazım Sarı da "Yapay zekanın geleceği: bir fütürist gözüyle geleceğin yapay zekası" konulu sunum gerçekleştirdi.

Çevrim içi sunumların ardından akademisyenler, "tarım, otomotiv, savunma, sağlık teknolojileri, sanayide dijital dönüşüm, sosyal bilimler ve eğitim" alanlarında fikir alışverişinde bulunarak çalıştay raporu hazırladı.

Çalıştaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.