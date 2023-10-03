Toyota'dan 180 bin TL'lik dev indirim: İşte sıfır otomobil fırsatları!

Bu haberimizde sizler için tüm "sıfır otomobil kampanyaları" sorgunuzu cevaplandırdık. İşte haberimiz ve kampanya detayları...

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan durgunluk markaları indirim sürecine soktu. Bankaların kısıtlı miktarlarda taşıt kredileri vermeleri, artan araç fiyatları ve sıfır otomobil stoklarında yaşanan sıkıntıların bitmesiyle birlikte markalar ödeme kolaylıkları sunmaya başladı. İşte sizler için 3 Ekim 2023 Salı günü itibariyle markaların sıfır otomobil kampanyalarını derledik. Detaylar haberimizde…

Markalardan sıfır otomobil atağı! Ödeme kolaylıkları ve daha fazlası…

Haber içerisinde 3 Ekim 2023 tarihinde geçerli olan sıfır otomobil kampanyalarını sizler için derledik. Yeni gelen kampanyalar için haberimiz güncellenmeye devam edecektir…

Yenilenen Opel Corsa'nın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu!

1- Toyota

Toyota 2023 yılının sonları itibariyle yıl sonu kampanyalarının açılışını yaptı. Marka 180.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL, 12 ay %0 faiz fırsatı ile Yeni Corolla'larını satışa sundu. Ayrıca hibrit severleri de düşündü ve Toyota C-HR Hybrid için 120.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatını sundu. Bunların yanında sıfır faiz kampanyaları diğer modeller için de bulunmakta.

2- Dacia

Dacia özellikle en uygun fiyat garantili Spring modeli ile ön plana çıkıyor. Spring'in yanı sıra diğer modellerde de geçerli olan kampanya da "Şimdi Al Nisan 2024'te Öde" ve 200.000 TL için 12 ay vade ve %3,45 faiz oranı ile kredi imkanı da sunmakta. Renault tarafındaysa kampanyalar güncellenmekte.

3- Fiat

Fiat yeni mini elektrikli modeli 500e için çok cazip teklifler sunuyor. Yeni FIAT 500e, 200.000 TL'ye 12 Ay %1,99 faiz avantajıyla sizleri Fiat yetkili satıcılarında bekliyor. Ayrıca 500e alan kullanıcılarına 10 bin TL değerinde e-şarj hediye kartını da birlikte veriyor!

4- Ford

Ford'dan özellikle binek otomobil satın alacak kullanıcılar için büyük fırsatlar geliyor. Marka Fiesta, Focus, Kuga ve Puma binek otomobillerde 300.000 TL, 12 ay, %1,99 kredi imkanı sunuyor. Ayrıca bahsi geçen otomobillerin benzinli ve manuel kombinasyonlu versiyonlarını satın almanız halinde yüzde 4'lük bir indirim uygulanıyor. Son olarak bahsi geçen binek otomobilleri peşin satın almanız halinde yüzde 3'lük bir indirim de sizleri Ford yetkili satıcılarında bekliyor.

5- Opel

Marka Corsa ve Corsa-e modellerinde 200 bin diğer modelleri içinse pakete göre 200 bin – 250 bin TL arasında değişen tutarlarda 12 ay yüzde 0,99 faiz oranları ile ödeme kolaylığı sunuyor. Ayrıca satın alacağınız elektrikli Opel modellerinde 20.000 TL tutarında e-şarj kartı da hediye ediliyor.

6- Peugeout

Fransız marka seçili 208, 308, 3008, 408 ve Rıfter modellerinde 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı ile ödeme imkanı sunuyor. İşin ticari kısmına geldiğimizdeyse Peugeot Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van modellerinde 180 bin TL için 18 ay yüzde 1,56 faiz oranı ile ödeme imkanı sunuyor.

7- Honda

Japon otomobil üreticisi Honda sevilen sedan modeli Civic için bir kampanya hazırladı. Civic Sedan Executive+, 200.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı veya 100.000 TL takas desteğiyle Honda yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.

8- Volkswagen

Bir Volkswagen modeline hemen sahip olun sloganı ile yola çıkan marka Doğuş Finans'tan (vdf) %3,99 avantajlı faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. Bunun dışında marka yetkili bayilerinde müşterilerine sunduğu diğer ödeme ve indirim kolaylıkları ile satışlarına devam ediyor.

9- Audi

…Kampanyalar Güncelleniyor…

10- Mercedes Benz

…Kampanyalar Güncelleniyor…

11- Chery

…Kampanyalar Güncelleniyor…

12- Citroen

…Kampanyalar Güncelleniyor…

13- Hyundai

…Kampanyalar Güncelleniyor…

14- KIA

…Kampanyalar Güncelleniyor…

15- BMW

…Kampanyalar Güncelleniyor…

16- Renault

…Kampanyalar Güncelleniyor…

17- Seat

…Kampanyalar Güncelleniyor…

18- Skoda

…Kampanyalar Güncelleniyor…