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Tokat Sulusaray'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

Son dönemlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinden korkutucu deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Karadeniz bölgesinde yer alan Tokat'ta da geçtiğimiz saatlerde art arda sarsıntılar meydana gelmiş ve hatta bazı bölgelerde okullar tatil edilmişti. Kısa süre önce bir deprem daha oldu. Aktarılan bilgilere sarsıntı, bir hayli hissedildi.

Tokat Sulusaray'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 (MW) büyüklüğündeki bu sarsıntı, 5.99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu nedenle depremin Tokat ile birlikte Sivas, Samsun, Çorum ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildiğinde dair bilgiler geliyor.

#DEPREM

Büyüklük: 5.6 (Mw)

Yer: Sulusaray (Tokat)

Tarih: 2024-04-18

Saat: 18: 11: 22 TSİ

Enlem: 40.05806 N

Boylam: 35.95611 E

Derinlik: 5.99 km

Detay: https://t.co/4qHx1lPdvQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 18, 2024

Depremde bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığı şimdilik bilinmiyor. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise sarsıntıdan birkaç saniye önce bir uyarı aldıklarına dair paylaşımlarda bulundu. Google tarafından sağlanan bu teknoloji, daha önceki depremlerde de adından söz ettirmişti.

Güncelleme: Sulusaray Belediye Başkanı açıklama yaptı

Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Bize ulaşan can kaybı yok. İki minaremiz yıkıldı. Buğdaylı köyümüzde evlerin yıkıldığına dair haber var." şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca ilçe merkezinden olumsuz bir haber gelmediğini belirtti.

Deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? (Android)

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Deprem anında yapılması gerekenler;

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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