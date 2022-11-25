Togg'u test ettik! – İşte tüm merak edilenler!

Lansmanda ilk test sürüşünü yaptığımız Togg'u bu sefer daha detaylı sürüp sınırlarını zorladık. Togg'u test ettik, işte tüm merak edilenler.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ya da bilinen adıyla Togg, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil modeli için seri üretim faaliyetlerini başladı. Lansman gününde ilk test sürüşünü yaptığımız Togg'u bu sefer daha detaylı sürüp sınırlarını zorladık. Togg'u test ettik, işte tüm merak edilenler.

Togg'u test ettik!

Anadolu Grubu (yüzde 23), BMC (yüzde 23), Turkcell (yüzde 23), Zorlu Holding (yüzde 23) ve TOBB (yüzde 8) ortaklığında kurulan Togg, fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'nin elinde olan yerli ve milli ilk elektrikli otomobil modelini seri üretim bandından çıkardı.

Togg ilk etapta C segmentte yer alacak 2 farklı SUV üretecek. Araçlar temel olarak aynı altyapıya sahip olsalar da tasarımsal bazı farklar söz konusu. Örneğin 150 kW tek motor seçeneğine sahip versiyonun ön ızgarası biraz daha sade olacak. Hızlanma ve menzili tarafında ise 300 kW çift motorlu dört çeker versiyonun göre biraz daha performans tutkunlarına hitap edeceğini görüyoruz.

Togg C-SUV batarya

Togg'un batarya üretimi için Çinli Farasis şirketiyle eş paydaş olarak kurduğu Siro, Türkiye'de kurulan fabrikasında 300 km ve 500 km şeklinde menzil sunan 2 farklı batarya paketi üretecek. Bu pilleri hızlı şarj istasyonunda 25 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e dolum yapmak mümkün olacak. 2025 sonrasında ise dördüncü nesil 3 kat daha hızlı şarj olan yeni bir üniteye geçilmesi bekleniyor.

Togg çatısı altındaki Trugo, alt yapı çalışmaları neticesinde Türkiye'de ilk etapta en az 1000 adet (2 bin otomobili aynı anda şarj edebilen) hızlı şarj istasyonu kuracağını açıkladı. Tabii bu sayı zamanla katlanarak artacaktır. Keza kurulum süreci de başladı.

İstasyon üretimi için Star Charge, Vestel ve Siemens şeklinde 3 farklı şirketle anlaşma sağladı. Vestel ve Star Charge (Bolu'da kurulan) tarafından 180 kW DC gücünde hızlı şarj yapabilen cihazların ilk parti teslimatları yapıldı. Siemens ise 300 kW DC gücündeki ilk istasyonları teslim etti.

Son olarak Togg ve Shell arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre 600'den fazla Trugo hızlı şarj istasyonu 81 ildeki 400 Shell noktasına kurularak tüm elektrikli otomobil kullanıcılarına hizmet verecek. 2. etapta ise bu sayı 600 Shell noktasına ve 1000 üniteye çıkarılacak. Hedef ise her 25 ila 40 km'de bir istasyonun bulunması.

Togg tarafından yapılan paylaşımda seri üretim bandından çıkan yeni otomobillerin renkleri paylaşıldı. Bunlar sırasıyla Gemlik-mavi, Anadolu-kırmızı, Oltu-siyah, Kula-gri, Kapadokya-bej, Pamukkale-beyaz.

Togg etkinliğinde şirketin CEO'su tarafından yapılan paylaşımda önümüzdeki dönemde çıkması beklenen hatchback kasa yerine C segment Xcoupe geleceği söylendi. Çıkış tarihi ise 2026 olacak. Ayrıca sedan modelinin de 2024'ün 3. veya 4. çeyreğinde geleceği düşünülüyordu. Bu versiyonun da 2025'in 1 veya 2. çeyreğinde geleceği kesinleşti.

Etkinliğin sonunda yapılan açıklamada ise Togg ön sipariş tarihi 2023 Şubat olarak açıklandı. Fakat yollarda görebilmek için bir ay daha beklememiz gerekecek. Zira 18 Mart'ta asli satışının başlaması bekleniyor.

Togg nasıl satın alınacak?

Togg otomobilleri (C-SUV modelleri) şirketin dijital ve fiziksel mağazaları aracılığıyla aracı bir kurum veya şirket olmadan satın alınabilecek. Bu doğrultuda ilki Zorlu'da olmak üzere 2023 sonuna kadar 19 temas noktası açılacak. 7 bölge 20 noktada ise satış sonrası temas noktaları açılacak.