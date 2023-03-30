Togg T10X çekilişi açıklandı!

Yerli otomobil Togg çekilişi şu an yapılıyor. Saat 21.00'da başlayan çekilişle ilgili detaylar haberimizde...

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg için artık çekiliş vakti. Ön sipariş süreci biten yerli otomobilin sahiplerinin belirleneceği çekiliş saat 21.00 itibariyle başladı. 177 bin 467 adet ön siparişin arasından şanslı 20 bin kişi ilk Togg T10X'lerin sahibi olacak. Peki Togg çekiliş yayını nasıl izlenir? İşte detaylar…

Togg çekilişi sonuçlarına nerede yayınlandı?

Şanslı talihlilerin belirleneceği çekiliş 21.00'da başladı. Çekiliş Togg YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Asıl ve yedek talihli listesi ise Togg'un resmi web sitesi Togg.com.tr adresinden saat 22.30 itibariyle yayınlanacak.

Şirket konuyla ilgili olarak Twitter'dan "#T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

T10X için sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihli listesi çekilişle canlı yayında belli oldu. Noter tasdik süreci devam ediyor. Listeler saat 22.30'da https://t.co/iEW6DbrZbZ adresinde ve Trumore uygulamasında yayında olacak. pic.twitter.com/hkEJcgP3Dx — Togg (@Togg2022) March 29, 2023

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Çekiliş nasıl yapıldı? Togg sahiplerini bekleyen sürprizler ve detaylar neler?

Togg çekilişi ön sipariş veren 177 bin 467 kullanıcı arasında yapıldı. Çekilişte 20 bin asıl ve 20 bin yedek talihli seçildi. Toplamda 40 bin kişi seçilmiş oldu. Asıl talihliler otomobili almaya hak kazanacak. Aracı alma haklarını kullanmadıkları takdirde haklarını kaybedecekler ve o T10X için seçilmiş yedek talihlinin aracı alma hakkı olacak.

Asıl veya yedek listeye seçilmemiş olan kullanıcılarınsa ön ödeme esnasında yaptıkları ücret hesaplarına geri yatırılacak. Araçlar sahiplerine Nisan ayından itibaren teslim edilmeye başlanacak. İlk etapta V2 versiyonun teslimatları yapılacak. Hemen arkasında V1 uzun ve V1 kısa menzilli versiyonun teslimatları yapılacak.

Asıl talihlilerden alınan ön ödeme düşüldükten sonra o günki satış fiyatının kalanını ödeyerek araçlarının sahibi olacak. Ayrıca araç sahipleri teslimat süresince bekledikleri süreye göre Trumore'dan ücretsiz şarj hakkı kazanacak.

Togg T10X Özellikleri