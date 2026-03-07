Haberler

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kullanıcıları sürekli yenilenen cihazlarla buluşturan Togg, T10X için yeni işletim sitemi yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan güncellemeyle yüklenecek işletim sistemi TruOS'un yeni sürümü, T10X kullanıcılarına daha hızlı, kesintisiz ve kişisel bir mobilite deneyimi sunacak.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeniliklerine devam ediyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla akıllı cihazlarını geliştiren Togg, mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerimler doğrultusunda T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor.

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

DAHA HIZLI VE DAHA DUYARLI

Uzaktan güncellemeyle (Over-the-Air-OTA) yüklenecek yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X cihazları daha hızlı ve daha duyarlı hale gelecek. Yenilenen arayüz sayesinde kullanıcılar daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşarken, yapılan performans iyileştirmeleriyle sistem daha verimli çalışacak. Ayrıca yeni yazılımla birlikte sunulan kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek biçimde yapılandırmalarına imkân tanıyacak.

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

TESLİMAT SIRASINA GÖRE...

Togg'un sürekli gelişen mobilite yaklaşımının bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde yüklenecek. Yeni yazılım, teslimat sırasına göre akıllı cihazlara önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tanımlanacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar yeniden askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler
Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı