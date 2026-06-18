Devrilen motosikletten düşen genç yaralandı, annesi yanından ayrılmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen genç sürücü yaralandı. Kazanın ardından oğlunun yanına gelen anne, bir an olsun elini bırakmayarak duygusal anlar yaşattı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan Ceyhun B. (24) yönetimindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen genç sürücü yaralandı. Yaralı telefonla annesi Hatice B.(50)'yi arayarak haber verdi. Anne haberi alır almaz yakın yerdeki yaralı oğlunun yanına gelip elini tutarak moral verdi.

Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı