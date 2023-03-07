TOFAŞ, 5 farklı markanın hafif ticari modelini Bursa'da üretecek!

Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş (TOFAŞ), Fransız ve Amerikan Stellantis grubunun Türkiye haklarını satın aldı. Bu satın alımın ardından şirket, grubun 5 farklı markasının ticari modellerini Bursa'daki fabrikasında üretecek. Bununla birlikte farklı modellerde TOFAŞ ticari araçlarda görebiliriz. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar hem Türkiye hem de Fransa için ekonomik kalkınmayı işaret etti.

Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat ticariler aynı fabrikada!

Stellantis grubunun hafif ticari modelleri Fransa'nın Hordain şehrindeki fabrikasında üretiliyor. Bu üretim kapsamında 4 farklı markanın ticari araçları aslında aynı altyapılara sahip. Stellantis grubunun Türkiye haklarını TOFAŞ'ın satın alımından sonra alınan kararla birlikte bu 5 markanın hafif ticari araçlarının Bursa'da üretilmesi kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Stellantis CEO'su Carlos Tavares şu açıklamayı yaptı:

"Koç Holding ile ortaklığımızı derinleştirmek; bizim için sinerji yaratacak, değer arttıracak ve Stellantis bünyesindeki bütün segmentlerin pazar potansiyelinin artmasını sağlayacak."

TOFAŞ, Stellantis Türkiye haklarını satın aldı!

Bu üretim kararı 5 markanın hafif ticari araçlarında tekelleşme yaratmıyor. Çünkü TOFAŞ, 5 farklı markanın ticari araçlarının tüm üretimini yapmayacak. Bursa'daki fabrika, Fransa'ya destek olacak. Yani grubun hafif ticarileri dünya genelinde üç fabrikada üretilmiş olacak. Türkiye gibi hafif ticari sınıfını aile aracı olarakta kullanan bir ülke de fabrikanın bulunmasıysa Stellantis grubunun hafif ticari modelleri için yeni bir pazar imkanı sunacak.

TOFAŞ'ın Bursa'da üreteceği 5 marka ve model!

1- Peugeot Expert/Traveller

Peugeot Expret Traveller hem iş hem aile tanımıyla yola çıkan bir otomobil. Araçta adaptif hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk ikaz sistemi, çarpışma uyarı sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Expert Traveller, 2.0 BlueHDi 180 hp motor seçeneği ile Türkiye'de satılıyor.

2- Citroen Jumpy/Spacetourer

Citroen Jumpy/Spacetourer, Peugeot ailesindeki kardeşine oldukça benziyor. Jumpy'de adaptif hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, acil durum fren sistemi ve şerit asistanı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. 1.5 120hp ve 2.0 180hp HDİ dizel motorlar ile Türkiye'de satılıyorlar.

3-Opel Vivaro/Zafira Life

Opel'in ticari araç sektörüne uzun aradan sonra girişini temsil eden Vivaro ve Zafira modelleri de Stellantis ailesindeki diğer hafif ticarilere oldukça benziyor. Araç Türkiye pazarında 2.0 180 HP dizel motor ile satışta.

4-Fiat Scudo/Ulysee

Fiat'ın Türkiye'de üretilmeyen nadir hafif ticari modellerinden olan Scudo'da artık Bursa'lı. Pazara yeni giriş yapmış olan Fiat Scudo ve onun camlı van versiyonu Ulysee 2.0 145hp gücünde MultiJet dizel motora sahip.

5 farklı markadan bahsettik ancak listemizde şu an sadece 4 marka var. Bununla alakalı olarak Stellantis Grubunun açıklaması "Bursa da Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve sonradan açıklanacak 5. marka için üretim yapılacağını; 5. hafif ticari modelinin belli olduğunu ancak ilerleyen dönemlerde açıklanacağını" belirtiyor.