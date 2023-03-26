TikTok, Instagram ve Twitter, Fransa'da yasaklandı!

TikTok, Instagram ve Twitter Fransa'daki devlet kurumlarında yasaklandı. Buna göre, hükümet cihazlarında kullanılamayacak.

Fransa, devlet kurumlarının siber güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım yeni önlemler aldı. Bu karara göre devlet tarafından verilen akıllı telefonlarda TikTok, Twitter ve Instagram gibi "eğlence amaçlı" uygulamaların kullanımı yasaklandı.

Fransa devlet çalışanları, eğlence amaçlı uygulamaları kullanamayacak

Fransa'nın yeni yasağı, son zamanlarda TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna yönelik endişelerini takip ediyor. Daha önce ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Tayvan gibi ülkeler de TikTok'u kullanmayı engellemişti.

Fransa'nın kararı, oldukça geniş çaplı görünüyor. TikTok'a ek olarak, Instagram ve Twitter'ın da yasaklanması bazı soruları beraberinde getirdi. Ancak yasaklamanın, sadece devlet tarafından verilen cihalzara yönelik olduğunu belirtelim.

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TikTok'un sahibi ByteDance, Çin hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu defalarca reddetti ve şirketin yüzde 60'ının küresel kurumsal yatırımcılara ait olduğunu söyledi. Ancak uygulama tarafından toplanan verilerin boyutu, Avrupa ve ABD'de endişe yaratmaya devam ediyor.

Çin'in 2017 yılında çıkardığı bir yasa, şirketlerin hükümete ulusal güvenlikle ilgili çeşitli verileri sağlamasını zorunlu kılarak bu endişeleri daha da artırdı. Korkulara rağmen TikTok, dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip.

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, geçtiğimiz günlerde ABD'li senatörlerin önünde ifade verdi. Açıklamasında Chew, Çin hükümetiyle herhangi bir bağlantıya sahip olmadıklarını söyledi. Ayrıca güvenlik riski oluşturduğu yönündeki suçlamaları da reddetti.

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