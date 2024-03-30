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The Sims 5 haritası sızdırıldı! Sevilen özellik geri mi geliyor?

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Elektronic Arts, Sims 5 projesini duyurduktan sonra oyunun adını "Sims 5" olarak adlandırılmayacağını belirterek bu projeye Project Rene adını vermişti. Bugün ortaya atılan iddialar, oyunun bazı oynanış testlerinin çevrimiçi sızdırıldığını ve bu sızıntılarda bir şehir haritasının parçalarının görüldüğünü öne sürüyor.

Sızdırılan The Sims 5 haritası gösteriyor ki açık dünya geri dönüyor

Reddit'te paylaşılan bir görüntü, iddiaya göre Paris gibi görünen bir şehrin kaba bir haritasını içeriyor. Bu sızıntı, oyunseverler arasında büyük bir tartışma ve söylenti dalgası yarattı. Bazıları sızdırılan haritanın gerçek olup olmadığını sorgularken, diğerleri ise yeni Sims oyununun ne tür özellikler ve atmosferler sunacağını merak ediyor.

The Sims 5 haritası

Sims 5'in geleceğine dair iddialar arasında oyunda bir co-op seçeneği olacağı, oyundaki grafiklerin daha gerçekçi olacağı ve hatta oyunun açık dünya olacağı yönünde spekülasyonlar bulunuyor. Ancak sızdırılan Sims 5 haritası hakkında resmi olarak EA veya Maxis tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.

Sims 5'in çıkış tarihi hakkında da kesin bir bilgi bulunmuyor. Bazıları, oyunun 2025 gibi uzak bir tarihte piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor, ancak bu sadece tahmin.

Call of Duty hilecilerine kötü haber!

Tüm bu iddiaların ve sızıntıların doğruluğunu teyit etmek için resmi bir açıklama bekleniyor. Siz sızdırılan The Sims 5 haritası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun gerçekten de düşünüldüğü gibi açık dünya haritaya geri dönecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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