Tesla, Türkiye'de fabrika açsa fiyatlar ne kadar olur?

Yakın zamanda ülkemize girecek olan Tesla, Türkiye'de bir fabrika açarak otomobil üretirse fiyatları ne olur?

Bu yıl içerisinde Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesinde faaliyet göstermeye başlayacak olan Tesla, alt yapı çalışmalarında sona geldi. Fakat Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek yüzde 40 Gümrük Vergisi geldiği için planlarını tekrar gözden geçirdiğini söyledi. Peki Türkiye'de bir fabrika kurması halinde Tesla otomobil fiyatları ne kadar olur?

Tesla, Türkiye'de üretim yapsa otomobil fiyatları ne kadar olurdu?

Tesla'nın elektrikli otomobilleri uzun bir süredir Türkiye'de satılıyor. Fakat şirket resmi olarak ülkemizde bulunmadığı için bu araçlar galeriler tarafından ithal edilip satılıyordu. Servis ve garanti kapsamındaki işlemler için de yurt dışına gönderimi sağlanıyordu.

Ancak Tesla, geçtiğimiz yılın ocak ayında tüm modelleriyle birlikte Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Hatta 10'dan fazla ilde Super Charge istasyonlarını kuracağını söyledi. Nitekim henüz araçların satışı başlamamış ve son Gümrük Vergisi kararı sonrası planlarını gözden geçiriyor olsa da resmi olarak giriş yaptı ve istasyon kurulumlarını gerçekleştirdi.

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Biz de Tesla, Türkiye'de üretim yapacak ve Gümrük Vergisi vermeyecek olsaydı otomobil fiyatları ne kadar olurdu sorusuna yanıt veriyoruz. Ayrıca haberimizde üretim fiyatlarını baz aldığımızı belirtelim. Zira ABD'de de eyaletlere ve elektrikli otomobiller için uygulanan vergi indirimlerine göre satış fiyatları değişiklik gösterebiliyor.

Not: Son yapılan ÖTV matrah düzenlemesi ve 7 Mart 2023 dolar kuru göre üzerinden hesaplamamızı yaptığımızı belirtelim. İthal edilmesi halinde GHS ülkelerinden ek yüzde 20 Gümrük Vergisi alındığını da söyleyelim. Ayrıca son güncelleme sonrası Çin'den gelen araçlardan da ek yüzde 40 vergi alınacak.

Tesla Model S

Tesla Model S ABD satış fiyatı: 89 bin 990 dolar

Tesla Model S tahmini Türkiye satış fiyatı:

Vergisiz fiyatı: 1 milyon 701 bin 653 TL

ÖTV (Yüzde 60 Matrah): 1 milyon 20 bin 991 TL

KDV (ÖTV'li haline yüzde 18): 490 bin 76 TL

Anahtar teslim fiyatı: 3 milyon 212 bin 720 TL

Tesla Model 3 fiyatı

Tesla Model 3 ABD satış fiyatı: 42 bin 990 dolar

Tesla Model 3 tahmini Türkiye satış fiyatı:

Vergisiz fiyatı: 812 bin 913 TL

ÖTV (Yüzde 60 Matrah): 487 bin 747 TL

KDV (ÖTV'li haline yüzde 18): 234 bin 118 TL

Anahtar teslim fiyatı: 1 milyon 534 bin 778 TL

Tesla Model X fiyatı

Tesla Model X ABD satış fiyatı: 99 bin 990 dolar

Tesla Model X tahmini Türkiye satış fiyatı:

Vergisiz fiyatı: 1 milyon 890 bin 746 TL

ÖTV (Yüzde 60 Matrah): 1 milyon 134 bin 447 TL

KDV (ÖTV'li haline yüzde 18): 544 bin 535 TL

Anahtar teslim fiyatı: 3 milyon 569 bin 728 TL

Tesla Model Y fiyatı

Tesla Model Y ABD satış fiyatı: 54 bin 990 dolar

Tesla Model Y tahmini Türkiye satış fiyatı:

Vergisiz fiyatı: 1 milyon 39 bin 825 TL

ÖTV (Yüzde 60 Matrah): 623 bin 895 TL

KDV (ÖTV'li haline yüzde 18): 299 bin 469 TL

Anahtar teslim fiyatı: 1 milyon 963 bin 189 TL

Tesla otomobil nasıl satın alınır?

Bizzat deneyimlerimizi aktardığımız "Tesla Model Y aldım! Kaç para verdim, nasıl aldım?" isimli videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden seyredebilirsiniz.

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