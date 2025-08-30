TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Ali AKSOYER / -TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda 28 Ağustos'ta başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren etkinlik, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.

'İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZI GÖRDÜĞÜMÜZDE GURUR DUYUYORUZ'

Kızı ile gemileri gezmeye gelen Aydın Karakurt, "Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, çok güzel milli servet bunlar. Yapanlardan, başta Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. İnsansız hava araçlarını görünce tamamen tüylerimiz diken diken oluyor, onları gördüğümüz zaman gurur duyuyoruzö dedi.

'ŞEHİR DIŞINDA YAŞAYANLARIN DA MUTLAKA GELİP GÖRMESİ GEREKİYOR'

Şehir dışından geldiğini söyleyen Kadir Bostan, "Her şey çok mükemmel, çok ciddi bir emek var. Ülkenin savunmasının bu şekilde olması nedeniyle biz evlerde biraz daha huzurluyuz, mutluyuz o yüzden çok keyif aldık. Bugün geldim, yarın bir daha randevu olsa bir daha geleceğim. Bütün eşe dosta haber verdik zaten. Şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızın da mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok ciddi bir emek var. Gelsinler, bugün var yarın var. Mutlaka iki günde gelmelerini şiddetle tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

'ÇOK DUYGULANDIK'

Eşi ile birlikte festivale gelen İsmail Hakkı Çetinkaya, "Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok memnun kaldık. Rabbim daha iyilerini nasip etsin. Kızılelmayı gördük, helikopterleri gördük. Çok güzel yapmışlar çok beğendik" dedi. Nurcan Çetinkaya ise, "O kadar güzel şeyler gördük ki yani vatanımız daha iyilerini hak ediyor, bunlarda çok güzel inşallah daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çok duygulandık. Her şey o kadar güzel ki gerçekten anlatamam buna söyleyecek söz bulamıyorum. Yaşamak lazım, görmek lazım, biz gördük gerçekten harikaydı. Herkesin gelip görmesi lazım. Gelip canlı görmeleri lazım, o atmosferi yaşamaları lazım harikaydı" dedi.