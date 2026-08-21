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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Çocuklar Bilim Atölyelerinde

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Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "T3 Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "T3 Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde sürüyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan "TEKNOFEST Mavi Vatan"da, T3 Vakfının Bilim Türkiye projesi kapsamında oluşturulan "T3 Bilim Sokağı Atölyeleri"ne 6-14 yaş grubundan çocuklar katılıyor.

Denizcilikle ilgili "Mikroskop Altında Mavi Dünya", "Mavi Vatan Görevi: Atık Savar", "Mavi Vatan", "Diplerden Köklere Periskop", "Geleceğin Gemisini Tasarla" ve "Mavi Miras: Hama Boncuklarıyla Denizcilik Sembolleri" atölyelerinde hem uygulamalı eğitim veriliyor hem de sualtı dünyasını inceleme fırsatı sunuluyor.

Etkinliklere katılan çocuklar memnun

Atölyelere katılan 9 yaşındaki Burak Değer, AA muhabirine, organizasyonda gemileri gezdiğini, gösterileri izlediğini ve etkinliklere katıldığını söyledi.

TEKNOFEST Mavi Vatan'a annesi ve kuzenleriyle geldiğini, organizasyonun güzel ve eğlenceli olduğunu belirten Değer, "Periskop yaptım, üzerine korsan gemi, direksiyon, yunus balığı ve deniz çizdim." dedi.

Katılımcı 9 yaşındaki Zeynep Gül de annesi ve ağabeyiyle geldiğini, gemileri gezdiğini, gösterileri izlediğini dile getirdi.

Etkinliklere katıldığını ve TEKNOFEST'i eğlenceli bulduğunu ifade eden Gül, "Diplerden Köklere Periskop atölyesinde periskop yaptım. Gemi, kalp, bulut, güneş ve şeker çizdim." diye konuştu.

"Mavi Vatan Görevi: Atık Savar" atölyesine katılan 14 yaşındaki Nisa Çakır ise yaptıkları atık savarla denizleri temizlediklerini söyledi.

Çakır, TEKNOFEST'e ailesiyle geldiğini belirterek, "Atık savar çalışmasına katıldım. Köpük ve basit elektrik devresi kullandık. Bunları her zaman köpüklerle değil, geri dönüştürülebilir pet şişelerle de yapabiliriz. Verimli zamandı, böyle yerlerde vakit geçirmek bence iyi bir şey. Gemileri gezmeyi düşünüyorum. Askerlerle fotoğraf çektirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'te gelen 10 yaşındaki Kaan Çakır da çok güzel etkinlikler düzenlendiğini dile getirerek, "Atıklardan gemi yaptık. Bence çevreyi temiz tutup canlılara zarar vermememiz gerekiyor." dedi.

Çakır, etkinlik alanlarını gezdiğini, dümen çevirdiğini, helikopterlerle fotoğraf çektirdiğini belirterek, gemileri dolaşmayı düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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