TEKNOFEST Başladı: Binlerce Vatandaş Ankara'ya Akın Etti

Ankara'da TEKNOFEST heyecanı

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün Ankara'da başladı. Etimesgut Havalimanı'ndaki etkinliğe binlerce vatandaş akın etti.

İlk kez 2018 yılında yapılan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Ankara'da düzenlendi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen TEKNOFEST'e 125 kurum katıldı. Saat 09.00 itibarıyla kapılarını açan TEKNOFEST'e yoğun katılım oldu. Etkinlik alanına araçlarıyla gelmek isteyen vatandaşlar, havalimanı çevresinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Hürkuş, Akıncı ve Solotürk de etkinlik kapsamında gökyüzünde gösteri yaptı. Festivalin resmi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açılış konuşmalarının ardından yapılacak.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST'in ilk kez Ankara'da yapılıyor olmasının heyecanı içinde olduklarını belirterek, "TEKNOFEST 6'ncı yılında. İlk başladığı yıllardan bugüne doğru dönüşümüne bakarsak bu bizim için de çok kıymetli. Katılımcı sayımız İstanbul'da 500 binden 2,5 milyona çıktı. Burada sayı daha da artacak. Bundan daha önemlisi buraya gelen geçlerimiz, çocuklarımız, misafirlerimiz, 'Ben gelecekte şu an gördüğümüz teknolojilerin ve ürünlerin daha iyisini yapmaya adayım' diyerek geliyor. TEKNOFEST'in yaptığı en büyük dönüşüm sadece sayılar değil bu sayılardan daha önemlisi, 'Tam bağımsız Türkiye için geleceği inşa etmede, bilim ve teknoloji ile inşa etmede biz varız' diyorlar. 'Gördüğümüzün daha iyisini yapacağız' diyen birçok gencimiz var. Bu ülkemiz için önemli bir başarı. TÜBİTAK da bunun en önemli araçlarından birisi" dedi.

Mandal, "Burada TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu teknolojileri ve aynı zamanda planladığı, geliştireceği teknolojileri görüyorlar ve kendileri oyunlaştırmış şekilde deneyimliyorlar. Örneğin 15 Nisan'da gönderdiğimiz İmece'nin burada maketini yapıyorlar. Her bileşeniyle onu öğreniyorlar. Tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı buraya davet ediyorum" diye konuştu.

TEKNOFEST, 30 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.