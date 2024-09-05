Üye Girişi
Haberler

TEKNOFEST, Antalya'da teknoloji yarışmaları finallerine ev sahipliği yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYANIN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) teknoloji yarışmaları finallerine bu yıl 5-8 Eylül'de Türkiye turizminin başkenti Antalya ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımıyla yapay zekadan helikopter tasarımına kadar 25 teknoloji yarışmasına 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

DÜNYANIN en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) teknoloji yarışmaları finallerine bu yıl 5-8 Eylül'de Türkiye turizminin başkenti Antalya ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımıyla yapay zekadan helikopter tasarımına kadar 25 teknoloji yarışmasına 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmalar teknoloji tutkunlarını bir araya getirirken heyecan dolu bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurusu alınırken, Antalya'da düzenlenecek olan 25 teknoloji yarışmasına ise 1 milyon 500 binin üzerinde yarışmacı başvuruda bulundu.

Turizmin kalbi Antalya'da düzenlenen yarışmalarda yapay zekadan haberleşme alanına, biyoteknolojiden tarım teknolojileri alanına kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençlerin projeleri yarışıyor. TEKNOFEST Akdeniz'in ilk gününde TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ANFAŞ fuar alanındaki stantları gezerek, yarışmacılarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST kapsamında Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından dört gün boyunca eğitimler, paneller ve sunumlar düzenleniyor. Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyen ziyaretçiler alana www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt yaparak hızlı giriş yapabilecek. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Selçuk Bayraktar Helikopter Yapay Zeka Teknoloji Teknofest Havacılık Türkiye Antalya Güncel Eylül Uzay

MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"

 Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Ekipler, 12 dakikalık sırrın peşinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
title