TEKNOFEST 2025'te Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni Ziyaret Eden Şef Ömür Akkor'dan Değerlendirme

TEKNOFEST 2025'de bulunan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni ziyaret eden Şef Ömür Akkor, "Bizim teknolojiyle tarımı buluşturmamız ve tarımı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. 12 bin yıldır bu ülkede tarım yapılıyor. Bu, dünyanın en uzun süre tarım yapılan bölgesi anlamına geliyor. Bu yüzden de TEKNOFEST'in bu seneki tarım açılımı müthiş olmuş. Tarımda teknoloji yine kolaylıklar sağlayacak" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivali ziyaret eden ünlü şef Ömür Akkor, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi alanını gezerek DHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Akkor, "Teknolojinin, Türkiye'deki bütün sektörlere ulaşma açısından aslında TEKNOFEST'in bu seneki vizyonu oldukça şaşırtıcıydı. Buraya ben bir şef olarak geldiğimde daha da şaşırdım. Çünkü Tarım Teknolojileri Kümelenmesi, tarımın başlangıçta yapılması gereken bütün teknolojik aletleri barındırıyor. Bir yanda hayvan çiftliği, tarım çiftliği, bitkiler, sebzeler var. Hasat makinesi var. Hem ekim yapıyor hem hasat yapıyor" dedi.

'TARIM ARTIK TAMAMEN OTONOM SİSTEMLE YAPILABİLİYOR'

Ailesinin tarımla uğraştığını belirten Akkor, "Ben artık hiç uğraşmıyorum. Çocuklarım da uğraşmayacak. Ama bir anda tarım yapabiliriz, döndük. Çünkü eskiden tarım yapmak zorken, şimdi tamamen otonom sistemle yapılabiliyor. İstediğiniz saatte tarlaları sulayıp, hasatları toplayıp bir yandan da laboratuvarlarda kendi yerli ırkınızı geliştirip buzağı, koyun yetiştirebiliyorsunuz. Otonom sistemle yemleyip, büyütüyorsunuz, süt vermeye geldikleri zaman da otomatik sağım makinelerine koyuyorsunuz. Süt neredeyse hiç el değmeden sağım makinelerinden geliyor. Aynı anda da laboratuvarlarda inceleniyor. Hayvanlar büyüdükten sonra süt vermeye başlayınca da otomatik sağım makinelerine gidiyorlar. Burada otomatik olarak sütleri hem el değmeden teknolojik halde sağılıyor hem de paketleniyor" diye konuştu.

'TARIMINI KAYBEDEN TOPRAKLARINI HER ZAMAN KAYBEDİYOR'

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ndeki ileri teknolojilerin kendisini şaşırttığını aktaran Akkor, "Ben bir şef olarak ilk kez tarımın bu kadar yüksek bir teknolojiyle olduğunu gördüm. Ama sanırım bu dünyada da nadir örneklerden bir tanesi. Çok yakın zamanlarda dünyanın en önemli bilimsel dergilerinden birinde makale yayınlanmıştı. '30 bin yıllık tüm dünyadaki insan verilerini, 100 bin insan verisini inceledik ve dünyayı birkaç noktada uyardık' denmişti. Tarımını kaybeden topraklarını her zaman kaybediyor" ifadelerini kullandı.

'TARIMDA TEKNOLOJİ KOLAYLIKLAR SAĞLAYACAK'

Akkor, "Tam da bu aşamada bizim teknolojiyle tarımı buluşturmamız, tarımı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. 12 bin yıldır bu ülkede tarım yapılıyor. Bu, dünyanın en uzun süre tarım yapılan bölgesi anlamına geliyor. Bu yüzden de TEKNOFEST'in bu seneki tarım açılımı müthiş olmuş. Tarımda teknoloji yine kolaylıklar sağlayacak. Telefonla artık her şey idare edilir hale geldi. Sulamayı yapma, sütü sağma, bitki toplama gibi. Bence gelecek nesilde tarım bu kadar az metrekareyle bizim verimliliğimizi en az 10 kat arttırmak zorunda. İnsan için hayatı kolaylaştıran, bir yandan da tarımı son derece hızlandıran bir artış görüyoruz. Daha verimli metrekare kullanacağız. Artık 'Ben gidip bir tarafa süt çiftliği kurayım, sen de buraya bir mısır çiftliği aç' değil, bunların hepsini bir küme haline getirip bunun etrafına da tarım teknolojilerini yerleştireceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ VE DÜNYAYI TARIMDA MÜTHİŞ BİR GELECEK BEKLİYOR'

Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri dünyadaki nadir örneklerden biri olarak değerlendiren Akkor, "Türkiye'yi ve dünyayı tarımda müthiş bir gelecek bekliyor. İnsanlar çok akıllı ve mekanik olacak. Bence hemen anlaşacağız. Hepimizin tarım yapası gelecek. Dediğim gibi dedem yaptı, babam yapıyordu. Ben hiç yapmıyordum, çocuğum yapmayacaktı. Şimdi ben yaparsam çocuklar da yapacak gibi düşünüyorum. Türkiye bir tarım ülkesi. 12 bin yıldır burada tarım yapılıyor. Burası buğdayın ana vatanı, zeytinin ana vatanı. Bugün bu topraklarda yetişen buğday, bütün dünyadaki 124 ülkede de yetişiyor. Bunun sebebi Anadolu'da buğday yetişmesi. Bugün dünya nüfusunun üçte biri Anadolu'da yetişen bir buğday sahnesinde tüm kalorisini alıyor. Yani dünyanın üçte birini Anadolu'da yetişen buğday besliyor. O yüzden Türkiye'de tarım çok önemli" dedi.