TEKNOFEST 2023: Kuantum Teknolojilerine Yenilikçi Yaklaşımlar

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'teki yarışma alanlarının kritik teknoloji alanlarını kapsayacak şekilde dizayn edildiğini söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması" final programına katılan Hıdır, AA muhabirine, TEKNOFEST'te bu yıl 57 farklı alanda teknoloji yarışması düzenlendiğini, 12 farklı alanda ise ilk kez yarışmalar organize edildiğini belirtti.

Hıdır, kuantum teknolojileriyle ilgili düzenlenen yarışmanın ikinci yılında "donanım" kategorisini de ekleyerek kapsamı genişlettiklerine değinerek, "TEKNOFEST'teki yarışma alanları ülkemizde her zaman kritik teknoloji alanlarını kapsayacak şekilde dizayn edilmekte. Kuantum da esasen uzak gelecek gibi görünse dahi hem batıda hem de doğuda hem yazılım tarafı hem de donanım kategorisiyle önemli ticari faaliyetler yürütülen alanlardan biri. Dolayısıyla bizim de ülke olarak bu alanlarda geç kalmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Sivil teşebbüsler ve kamu kaynaklarının kuantum teknolojileri alanında aktif şekilde kullanılmasının, güzel işbirlikleri yapılmasında kritik ve önemli olduğunu vurgulayan Hıdır, "Önemli olan alanlardan kuantum teknolojilerinde insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında TEKNOFEST yarışmaları önem arz ediyor. Burada farklı şehirlerden, önemli üniversitelerden takımlarımız var." dedi.

Hıdır, simülasyonda roket tasarlamayı ve bu roketlerin gerçek prototiplerini üreterek belirli irtifalara fırlatmayı, gençlerin TEKNOFEST sayesinde lise öğrencisiyken deneyimlediklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin milli güvenliği için sadece karada, havada ve uzayda değil, denizde de teknoloji çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Hıdır, şöyle devam etti:

"Binlerce gencimiz geçen hafta insansız deniz aracı, insansız su altı sistemleri ve roket yarışmalarımızda proje geliştirdiler ve denizde yarıştılar. Yerli gemimiz TCG Anadolu, TCG Savarona gibi birçok önemli gemimiz de halkımızın ziyaretine açılmış oldu. Bu manada gerçekten çok kıymetli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Ülkemizin milli güvenliği için teknoloji çalışmaları devam ediyor."