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TEI yürütücülüğündeki Jet Motor Tasarım Yarışması Diyarbakır finaliyle sona erdi

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TEI yürütücülüğündeki Jet Motor Tasarım Yarışması Diyarbakır finaliyle sona erdi
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TEKNOFEST kapsamında TEI yürütücülüğünde düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması'nın finali Diyarbakır'da yapıldı. Üniversite öğrencileri ve yeni mezun mühendislerin 6.000 lbf itkili turbofan motor için lüle tasarladığı yarışmada ilk 3 takım TEKNOFEST Şanlıurfa'da açıklanacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, ana yürütücülüğü TEI tarafından yürütülen Jet Motor Tasarım Yarışması'nın final aşaması bu yıl Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Jet Motor Tasarım Yarışmayla üniversite öğrencilerinin ve yeni mezun mühendislerin havacılık motorlarına yönelik ilgilerinin artırılması ve bu alandaki mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yarışmada katılımcılar, 6.000 lbf itki üreten bir turbofan motor için hareketli, aksisimetrik, yakınsak-ıraksak lüle tasarladılar. Yarışma sürecinde takımlar, hazırladıkları Kavramsal Tasarım Raporu ve Detay Tasarım Raporu ile değerlendirildi. Bu aşamaları başarıyla tamamlayarak finale kalan takımlar, Diyarbakır'da düzenlenen finalde tasarımlarını jüri karşısında sundu.

TEI, Savunma Sanayii Başkanlığının Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonuyla yürüttüğü Jet Motor Tasarım Yarışması ile gençlerin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine ve Türkiye'nin bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunuyor.

Diyarbakır'da tamamlanan final sunumlarının ardından ilk 3'e giren takımlar TEKNOFEST Şanlıurfa'da açıklanarak ödüllerine kavuşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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