Tamamen elektrikli Opel Astra satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri!

Yeni Opel Astra Türkiye'de satışa çıktı. Biz de Opel Astra Elektrik modelinin fiyatı ve özellikleri dahil tüm detayları paylaşıyoruz.

Avrupa'da 2028 itibarıyla tamamen elektrikli araç üreten bir marka olmayı hedefleyen Opel, Mokka ve Corsa'dan sonra Astra'nın da tamamen elektrikli versiyonunu da satışa sundu. Biz de bu haberimizde Opel Astra Elektrik modelinin fiyatı ve özellikleri hakkında tüm detayları paylaşıyoruz.

Opel Astra Elektrik fiyatı ve özellikleri!

Yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretimi yapılan Opel Astra, markanın ülkemizde Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile başlayan elektrikli model atağının üçüncü temsilcisi oluyor. Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL'lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan Opel Astra Elektrik'in, eylül ayı itibarıyla Türkiye satış başlangıç fiyatları da açıklandı.

7 farklı renk seçeneği ve Ultimate donanım seviyesiyle Opel Astra Elektrik'in başlangıç fiyatı 1.599.900 TL olarak belirlendi. Tüm Astra versiyonları gibi, cesur ve yalın tasarımına ek olarak performansıyla da dikkat çeken Opel Astra Elektrik, eylül ayına özel olarak, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarındaki E-şarj kartı hediyesi gibi avantajlarla satışa sunuluyor.

1 Km'de 28 kuruş yakan otomobil: Opel Astra Electric test sürüşü!

Cesur ve yalın tasarımı, performansı ve teknolojisiyle yeni modelin elektrikli otomobil pazarında üst sıralara yükseleceği öngörülüyor. Tamamen elektrikli altyapısıyla sıfır emisyonlu ve heyecan verici bir sürüş deneyimini yollarla buluşturan Astra Elektrik, performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel Astra Elektrik'teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork'a sahip. Böylece model kullanıcısına gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşatıyor.

Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra Elektrik 170 km/s maksimum

hıza sahip. 0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye. Bunun dışında Astra Elektrik kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç farklı mod arasından seçim yapabiliyor. Yeni Astra Elektrik, WLTP'ye göre 418 km'ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Verimliliğe önem veren mühendisler, kompakt batarya boyutu ile örnek bir menzil elde etmeyi başardı. Astra'da 6 hücreli, 17 modülde 102 batarya hücresinden oluşan 54 kWsa'lık lityum-iyon batarya yer alıyor. Yeni Astra Elektrik, 100 kilometrede sadece 14,8 kWsa elektrik tüketiyor. Fren enerji geri-kazanım sistemi sürüş sırasında enerjinin geri kazanılabilmesini sağlıyor.

Bu tüketim ortalaması, yeni Astra Elektrik'i sadece günlük kullanım için verimli bir araç yapmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun yolculuklar için de ideal bir yol arkadaşı yapıyor. Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor.

Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda. Bu şekilde şarj edilmesi durumunda 5 saat 45 dakikada bataryalar tamamen doldurulabiliyor. 3,2 kW'lık ev tipi (AC) prizlerden ise bataryaların tamamen dolması için gereken şarj süresi 19 saat.

Bataryalar, otomobilde daha fazla kullanım alanı yaratmak için gövde altına yerleştirildi. Bu sayede otomobilin iç kısmında yolcular için alan kaybının önüne geçiliyor. Bir diğer avantaj ise bataryanın alçak konumlu oluşu.

Diğer Opel modellerinde de olduğu gibi bu sürücüye güvenli ve dengeli bir sürüş sağlıyor. Sürücü hariç 1.679 kg ağırlığındaki model, 4.374 mm'lik uzunluk, 1.860 mm'lik genişlik, 1.488 mm'lik yükseklik ve 2.675 mm'lik aks mesafesi ile içten yanmalı motorlu Astra ile benzerlik gösteriyor. Standart konumda 352 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.268 litreye ulaşıyor.

Ultimate donanımındaki Splinter Gri Dekor ile şıklık ve Alcantara döşeme ile kombine edilen ergonomik Aktif Spor koltuklar sayesinde Astra Elektrik, Opel'e özgü anatomik olarak sağlıklı koltuk konforunu beraberinde getiriyor. AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) onaylı koltuklar, başarılı yan destekli, farklı manuel ve elektrikli ayar kombinasyonlarına ek olarak ısıtma fonksiyonunu da barındırıyor.

Böylece sürücü, kendisini araca daha da entegre hissediyor ve sürüş anında benzersiz bir his yaşıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli iki adet 10"lik geniş ekrana sahip tamamen dijital Pure Panel Pro, kullanıcıya modern bir kokpit deneyimi yaşatıyor.

Yeni nesil sezgisel insan-makine arayüzü, batarya şarj durumu veya menzili gibi önemli işlevleri görüntülerken, klima kontrolü gibi ayarlar ise düğme yardımıyla kolayca yapılabiliyor. Büyük IntelliHUD sanal gösterge paneli ve doğal ses tanıma özelliği ile sürücü, gözünü yoldan ayırmadan tüm işlevleri

yönetebiliyor.

IntelliDrive ile; şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunuluyor. Tüm bu işlevler, toplam 168 bağımsız LED hücreye ve 10 aydınlatma moduna sahip, sınıfının öncüsü adaptif IntelliLux LED Pixel farlar gibi

donanımlarla birlikte sürüş güvenliğini daha da artırıyor.

Ayrıca ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam, adaptif hız sabitleyici, IntelliAir hava kalite sistemi,

IntelliVision 360 o çevre görüş kamerası ve panoramik açılabilir cam tavan da standart donanıma dahil ediliyor.