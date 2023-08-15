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Starlink uyduları Bitlis semalarında görüntülendi

Teknoloji Haberleri

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis semalarında görüntülendi. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bitlis'te de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Bitlis merkez ve Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.

Starlink uyduları Bitlis semalarında görüntülendi

BİTLİS - Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis semalarında görüntülendi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bitlis'te de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Bitlis merkez ve Ahlat ilçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uyduların vatandaşları heyecanlandırdığı gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Teknoloji

Elon Musk Türkiye Bitlis Teknoloji Haberler

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