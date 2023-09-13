Starfield'da düşük FPS sorunu nasıl çözülür?

Starfield tartışmasız bu yılın en çok heyecanlandıran oyunu. Bu noktada oyun, Bethesda ile olan ortaklığı sayesinde AMD donanımında iyi çalışıyor. Ancak Nvidia sahipleri oyunun optimizasyonundan o kadar da memnun değil. Starfield yeterince iyi çalışmasına rağmen, düşük FPS sorunu yaşayan kullanıcılar azımsanamayacak kadar fazla. Ancak bunun için bir çözüm var. Detaylar haberimizde…

Starfield düşük FPS sorunu nasıl çözülür?

Nvidia GPU'ları Starfield'da alışılmadık derecede düşük performans gösteriyor ve Nvidia'nın DLSS gibi temel teknolojileri için resmi destek eksik. Zamanla Nvidia ve Bethesda sürücü güncellemeleri ve yamaları yayınladıkça işler düzelecektir. Beklemek istemiyorsanız, kendi başınıza yapabileceğiniz geçici bir ayar var ve bu, Starfield oynayan Nvidia sahipleri için büyük performans artışları sağlayabilir.

İşin sırrı, Yeniden Boyutlandırılabilir BAR'ı etkinleştirmek. Yeniden Boyutlandırılabilir Temel Adres Kaydı (BAR), bir PCI Express teknolojisidir. AMD buna Akıllı Erişim Belleği diyor. CPU'nun GPU'nun belleğinin tamamına erişmesine olanak tanıyarak varlıkların daha hızlı aktarılmasına olanak tanır. Bazı oyunlar Yeniden Boyutlandırılabilir BAR'dan hiç faydalanmazken bazıları faydalanıyor ve Starfield da onlardan biri gibi görünüyor.

Yeniden Boyutlandırılabilir BAR'ın Starfield'da çalışmasını sağlamak için birkaç adım var. Herkes için kolay olmasa da karmaşık bir yöntem de değil. İşin donanım yönünden başlayarak ilk adım, anakartınızın BIOS'unda bu özelliğin etkinleştirildiğinden emin olmaktır. Intel tarafında yalnızca 10. Nesil ve 400 serisi yonga setleri ve daha yenileri Yeniden Boyutlandırılabilir BAR desteğine sahiptir.

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İşlerin donanım tarafı halledildikten sonra Nvidia Profile Inspector'ı indirin ve aşağıdaki ayarları değiştirin:

"Profiller" açılır sekmesinden Starfield'ı seçin

5. bölüme gidin

rBAR özelliğini etkin olarak ayarlayın

rBAR seçeneklerini 0x00000001 olarak ayarlayın

rBAR boyut sınırını 0x0000000040000000 olarak ayarlayın

Sağ üstteki Değişiklikleri Uygula'ya basın

İşlemleri uyguladıktan sonra Starfield düşük FPS sorununun çözüldüğünü, en azından FPS'nizin bir miktar daha arttığını göreceksiniz. Zamanla Nvidia, güncellenmiş bir sürücüyle tüm sorunları kesinlikle ortadan kaldıracaktır. Ancak geçici bir çözüm arıyorsanız bunu uygulayabilirsiniz.

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