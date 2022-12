Stan Lee sonunda başrol oluyor!

2018 yılında hayatını kaybeden Stan Lee, arkasında büyük bir miras bıraktı. Marvel Comics'in yaratıcısı olan Lee'nin yüzüncü doğum gününe özel duyuru yapan Marvel, gelecek yıl çizgi roman yazarının belgeselinin yayınlanacağını açıkladı. İşte detaylar…

Stan Lee'nin hayatı belgesel oluyor!

Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Fantastic Four, Black Panther, Daredevil, Doctor Strange, Scarlet Witch, ve Ant-Man gibi pek çok kurgusal karakterin yaratıcısı olan Stan Lee için Marvel'dan belgesel duyurusu geldi. Disney+'da yayınlanacağı açıklanan yapım hakkında pek detay verilmedi. Belgesel, 2023 yılında yayınlanacak.

Duyuruyla beraber yayınlanan fragmanda Lee'nin Marvel filmlerinde yer aldığı sahneler paylaşıldı. Ayrıca belgeselin orijinal ismi "Stan Lee" olacak. Ek olarak Disney+ Twitter hesabı, Stan Lee'nin yüzüncü doğum gününde attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yıllık hayal. Yüz yıllık yaratıcılık. Stan Lee'nin yüzüncü yılı. Stan Lee'nin orijinal belgeseli 2023 yılında Disney+'da olacak."

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee. Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/42eH07wXFC — Disney+ (@DisneyPlus) December 28, 2022

Pek çok insan Stan Lee'nin bu kadar karakteri tek başına nasıl yarattığını merak ederken, Lee'nin yüzüncü doğum gününde yapılan bu duyuru hayranları oldukça mutlu etti. Belgesel hakkında pek çok detay bilinmezken, önümüzdeki günlerde yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Gelecek yıl Disney+ adına güzel geçecek gibi görünüyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde yayın platformu, 2023 yılında yayınlanacak içeriklerini bir video ile paylaştı. İçerikler arasından dikkat çekenler ise şu şekilde:

The Mandalorian

Dug Days: Carl's Date

Loki

Peter Pan & Wendy

Black Panther: Wakanda Forever

Win or Lose

Ahsoka

Secret Invasion

American Born Chinese

Crater

Star Wars: The Bad Patch

