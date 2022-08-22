Sony için ağır suçlama: PlayStation Store'da insanları dolandırıyor!

Oyun dünyasının en önemli figürlerinden Sony, PlayStation serisiyle konsol oyunlarının önde gelen şirketlerinden birisi halini aldı. Konsol oyunları için PlayStation Store hizmetini de sunan şirkete büyük bir suçlama yöneltildi.

İngiltere'ye göre Sony, kullanıcılarını 5 milyar sterlin dolandırdı

Sony, PlayStation hizmetini dünyanın birçok yerinde sağlıyor. Şirket, bu hizmet deneyimini arttırmak adına kendi mağazasını kullanıyor. Ancak İngiltere, mağazasındaki politikası nedeniyle şirkete ağır suçlamalar yöneltti.

PlayStation'a özel bir oyun daha film oluyor!

İngiltere'nin eski genel müdürü Alex Neill tarafından yönetilen suçlamaya göre Sony, PlayStation Store hizmeti ile insanları dolandırıyor. Bu iddia ile hazırlanan dosya, geçen hafta Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunuldu. Neill, tüketicilerden 5 milyar sterlin kadar fazla ücret alındığını belirtiyor. Ek olarak şu cümlelere yer verdi.

Bu yasal işlemle, farkında olmadan fazla ücretlendirilen milyonlarca İngiltereli insanların hakkını savunuyorum. Sony şirketinin konumunu kötüye kullandığına ve müşterilerini dolandırdığına inanıyoruz. Şirket artık Birleşik Krallık'ta TV birçok savunmasız insana karşı samimiyetsiz ve zorba davranıyor.

İngiltere'nin iddiasına göre Sony, oyun geliştiricileri ve yayıncılarına adil olmayan hüküm ve koşullar dayatıyor. Ek olarak şirket, tüketiciler için fiyatları yükseltmeye zorlayarak pazar gücünü kötüye kullanmakla suçlanıyor. Ancak şirket, ABD'de de benzer suçlamalara maruz kalmış ve dava reddedilmişti.