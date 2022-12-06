Son şans olabilir! Xbox için görülmemiş zam kapıda

Microsoft'tan gelen son açıklamaya göre Xbox oyun fiyatları zamlanacak. Microsoft'a bağlı oyun geliştiricileri, 2023'ten itibaren yapımlarına dikkat çeken bir fiyat artışı uygulayacak. Daha önce benzer hamleler Sony ve Ubisoft'tan da gelmişti. 2023'te oyun fiyatları nasıl değişecek?

Xbox oyun fiyatları 69,99 dolara sabitleniyor

Microsoft, önümüzdeki yıldan itibaren Xbox oyunlarının fiyatlarını artıracağını açıkladı. Xbox Game Studios'a bağlı Redfall, Starfield ve Forza Motorsport gibi yeni oyunlar, 59,99 dolar yerine 69,99 dolardan sunulacak.

Microsoft, zam kararını özellikle tatil döneminden sonrasına bıraktığını söyledi. Açıklamasında, "Herkesin oyun hediyesinden yararlanabilmesi için fiyat artışlarını yılbaşına kadar askıya aldık. 2023'ten itibaren Forza Motorsport, Redfall ve Starfield dahil olmak üzere oyunlarımız tüm platformlarda 69,99 dolardan başlayacak" dedi.

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Xbox Game Studios'un oyunlarının zamlanması kötü bir haber olsa da, Game Pass'e eklendiklerini unutmamak lazım. Microsoft, Xbox için geliştirilen tüm oyunları piyasaya çıktığı gün Game Pass kütüphanesine ekliyor.

Ancak daha önce açıklamalarda bulunan Microsoft Gaming Yöneticisi Phil Spencer, Xbox için fiyat artışı olacağını ifade etmişti. Xbox'ın ürün ve hizmet fiyatlarının zamlanacağına inandığını söyleyen Spencer, zamanlama konusunda ise "esnek" davranacaklarını dile getirdi.

Spencer, "Bir noktada bazı şeylerin fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacağımızı düşünüyorum, ancak tatile girerken fiyatları korumanın önemli olduğunu düşündük" dedi. Buna karşılık Sony ise PS5 oyunlarını 49,99 ila 69,99 dolar arasında tutuyor.

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