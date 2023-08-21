Somali'de Tiktok ve Telegram yasaklandı

Somali İletişim ve Teknoloji Bakanı Jama Hasan Khalif, Tiktok ve Telegram sosyal medya platformları ile bahis sitesi 1XBET'i yasaklama kararının Somalili gençleri korumaya yönelik olduğunu söyledi. Khalif, yasaklama kararının gerekçelerini açıklarken, güvenlik ve dini değerleri korumaya vurgu yaptı.

Somali İletişim ve Teknoloji Bakanı Jama Hasan Khalif, Tiktok ve Telegram sosyal medya platformları ile bahis sitesi 1XBET'i yasaklama kararının Somalili gençleri korumaya yönelik olduğunu söyledi.

Khalif, Tiktok, Telegram sosyal medya platformları ve bahis sitesi 1XBET'nin yasaklama kararına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hükümetin yasaklama kararı üzerine uzun zamandır çalışmalar yürüttüğünü anlatan Khalif, "Bu platformlar gençleri ve halkı kötü yönde etkiliyor. Hem etik hem davranış hem de dini diğerler açısından son derece zararlı. Ayni zamanda bu platformlar güvenlik noktasında da ciddi sorunlar doğruyor." dedi.

Terörist ve güvenlik sorunları yaratanlar ilk başta Telegram kullanıyor

Khalif, bu platformların kapatılması kararında geç kalındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenlik sorunları yaratanlar kişilerin en fazla kullandığı platformların ilk sırasında Telegram geliyor. Hükümet olarak bu sosyal medya araçlarını kapatmayı uzun zamandır planlıyorduk ve kapatma zamanı geldi. Kapatmayı düşündüğümüz başka platformlar da var bu konuda da yakın zamanda bir karar almayı düşünüyoruz."

Hükümetin, benzer içerikli bazı sosyal medya platformlarını kapatmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirten Khalif, karara ilişkin eleştirilere de "Bu bir baskı değil, zulüm hiç değil, bu hükümetin bir görevidir." cevabını verdi.

Khalif, kararın güvenlik ve dini değerleri korumaya yönelik olduğunu kaydederek, "Hükümet, bu platformlar yüzünden Somalili gençlerin iyice bozulduğunun farkında. Somalili gençlerin ahlak ve geleneklerinden kopmaması için bunların yok olmaması için buna engel olmak zorundayız. Gençlik ölürse kültür bozulursa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Halk yok olur." şeklinde konuştu.