SOLOTÜRK pilotlarından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü

Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotlarından Binbaşı Emre Mert, TSK envanterindeki en yüksek performanslı uçağın F-16 olduğunu, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ise F16'lardan daha iyi olacağını belirtti.

AA'nın 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlıyor.

Festivalde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) stantları da yoğun ilgi görüyor.

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi de festival boyunca çok sayıda farklı manevrasıyla binlerce izleyiciyle buluşuyor.

SOLOTÜRK ve Bayraktar Akıncı, gökyüzünde bir ilki gerçekleştirip birlikte uçuş yaparak ziyaretçileri selamlıyor.

SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Emre Mert, AA muhabirine, gelecek dönemlerdeki TEKNOFEST'lerde her Türk pilotu, her Türk genci gibi Milli Muharip Uçak KAAN ile uçmak istediklerini söyledi.

Mert, "Şu an envanterdeki performans açısından en yüksek seviyedeki uçak F-16. KAAN ondan daha iyi olacak, sabırsızlanıyoruz. SOLOTÜRK görevini belirli bir süre içerisinde yapıp tekrar filolarımıza döneceğiz. Bizler KAAN'a yetişemeyebiliriz ama bizden sonrakiler belki de KAAN pilotu olacak. Biz de keyifle onları izleyeceğiz." diye konuştu.

SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı da bir Türk pilotu olarak, son dönemde üretilen yerli ve milli araçlarla büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Türk Hava Kuvvetleri pilotları olarak her görevde ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırdıklarını belirten Bakıcı, "Milli uçaklarımızın, İHA'larımızın, SİHA'larımızın gelişmesi bizlere gurur veriyor." dedi.

SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Yasin Dikkule ise dünyada eşi benzeri görülmeyen manevralar yaptıklarını, tahmin edilemeyecek "G kuvveti"ne maruz kaldıklarını dile getirdi.

Gösteri esnasında 9 G kuvvetine maruz kaldıklarını söyleyen Dikkule, "Bununla baş etmek için sağlam bir vücuda sahip olmak gerekiyor. Eğitimlerimizi buna göre yapıyoruz. Spor, iyi bir beslenme ve güzel bir uykuyla hareketlerimizi tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Gençlerin, gösterileri izledikten sonra ufku açılıyor"

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK'ün gösterilerine ilişkin ziyaretçilere bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen, alandaki ruhun çok farklı olduğunu kaydetti.

Şen, "Burada anlatırken bizler de çok mutlu oluyoruz. Karşımızda verdiğimiz etkiden çok daha güçlü dönüt oluyor. Birbirini ilerleten sinerjiyle çok daha eğlenceli vakit geçiyor. Biz de eğleniyoruz, izleyenler de eğleniyor." sözlerini sarf etti.

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Kıdemli Çavuş Muhammed Bölükbaşı ise gösteri pilotlarının, eşi benzeri görülmeyen manevralarını ziyaretçilere en etkili şekilde ulaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu şekilde TEKNOFEST'te daha fazla gençle buluşabildiklerini dile getiren Bölükbaşı, "Gençlerin, gösterileri izledikten sonra ufku açılıyor. Birçok genç hayatında ilk defa burada F-16'yı inceleme şansı buluyor. Genç nesle örnek olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.