Siri ile Tesla Yönetmek Artık Mümkün!

Hafta sonu, App Store'daki Tesla uygulaması 4.24.0 sürümüne güncellendi ve değişiklikler listesinde bir cümle vardı: "Apple Kestirmeler uygulamasından araç kontrollerinize ve klimanıza erişin." Bu güncelleme sayesinde Tesla uygulaması, Apple Kestirmeler desteğine sahip olmuş oldu. Bu sayede Siri ile Tesla yönetmek mümkün hale geldi.

Siri ile Tesla yönetmek mümkün hale geldi!

Daha önce Tesla sahipleri, Tesla uygulaması aracılığıyla belirli görevleri uzaktan gerçekleştirebiliyordu. Ancak bu güncellemeyle birlikte Tesla uygulaması artık Apple Kestirmeler uygulamasıyla entegre oluyor ve Tesla sahiplerinin Tesla araçlarının kapısını uzaktan kilitlemek ve kilidini açmak için iPhone'larında veya Apple Watch'larında "Hey Siri" demesini yeterli kılıyor.

Tesla North tarafından yayınlanan desteklenen kısayolların listesine göre Kestirmeler uygulaması sayesinde Siri ile Tesla'nızın şarjı başlatmasını veya durdurmasını sağlayabilirsiniz. Bagajı, ön bagajı ve şarj portunu açıp kapatabilirsiniz. Nöbetçi modunu ve köpek modunu (araba gözetimsiz olsa bile AC'yi açık tutar) açıp kapatabilirsiniz. Bunların yanı sıra aracın kapılarını da uzaktan kilitleyip açabilirsiniz.

App Store'daki iki ücretli uygulama, Tessie ve Tesla için Watch uygulaması, Tesla'nızı kontrol etmek için iPhone veya Apple Watch'unuzdaki Siri Kısayollarını kullanmanıza olanak tanıyordu. Ancak artık bu yetenek yerel Tesla uygulamasında ücretsiz olarak bulunduğuna göre, Tesla sahipleri Siri'den bu kolaylık için ödeme yapmak zorunda kalmadan arabaları için bazı görevleri uzaktan gerçekleştirmesini isteyebilir.

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Belirtmekte fayda var ki Kısayollar uygulaması, iPhone kullanıcılarının Siri'den görevleri gerçekleştirmesini isteyerek hem hazır hem de özel kestirmeleri kullanmalarına izin veriyor. Apple yavaş ama emin adımlarla Tesla'yı kanatları altına almaya devam ediyor. Aralık ayında, tatil sezonu için yayınlanan bir güncellemenin parçası olarak Apple Music, Tesla'da kullanılabilir hale geldi.

Daha geçen ay, iOS Tesla uygulamasında yapılan bir güncellemede AirPlay kodu keşfedildi. Teorik olarak bu, gelecekte Tesla'ya sahip bir iPhone kullanıcısının iPhone ekranını Tesla eğlence ekranına "döndürebileceğini" gösteriyor.

AirPlay, kullanıcıların iPhone'larındaki ses, video, fotoğraf ve diğer içerikleri kablosuz olarak daha büyük bir ekrana aktarmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, müziklerini Tesla araçlarındaki hoparlörler üzerinden yayınlamak için Bluetooth kullanmak yerine AirPlay'e güvenebilirler.

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