Şimdiden binlerce sipariş aldı bile! İşte uçan otomobile sahip olmanın bedeli
Çinli teknoloji şirketi XPENG'in modüler uçan otomobili "Land Aircraft Carrier" için seri üretim öncesi 7 binden fazla ön sipariş verildi; teslimatların 2026 sonunda başlaması planlanıyor. Uçan otomobilin başlangıç fiyatı ise 280 bin dolar (yaklaşık 12,2 milyon TL) olarak açıklandı.
- XPENG'in uçan otomobil projesi 'Land Aircraft Carrier' için küresel ön sipariş sayısı 7 bin adedi aştı.
- Uçan otomobilin seri üretimi 2026 yılında başlayacak ve başlangıç fiyatı 280 bin dolar olarak belirlendi.
- Araç, karada 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunan bir kara modülü ve 360 km/s azami hıza ulaşabilen iki kişilik bir hava modülünden oluşuyor.
Çinli teknoloji devi XPENG, uçan otomobil projesi "Land Aircraft Carrier" ile otomotiv ve havacılık sektörünü bir araya getiriyor. XPENG'in uçan otomobil markası Aridge (eski adıyla AeroHT) tarafından geliştirilen araç, 2026 yılında seri üretime geçmeye hazırlanıyor.
ÖN SİPARİŞ SAYISI 7 BİN ADEDİ AŞTI
Şirketin paylaştığı bilgilere göre, henüz seri üretim başlamadan küresel ön sipariş sayısı 7 bin adedi aştı. Orta Doğu'dan gelen 600 adetlik toplu sipariş ise projeye yönelik uluslararası ilgiyi gözler önüne serdi.
İKİ MODÜLLÜ SİSTEM: KARADA VE HAVADA
"Land Aircraft Carrier" adı verilen sistem, iki ana modülden oluşuyor. Kara modülü, 5,5 metre uzunluğunda, üç akslı ve altı tekerlekli bir taşıyıcı olarak tasarlandı. 800V menzil genişletici hibrit (EREV) altyapıya sahip araç, karada 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Aynı zamanda taşıdığı hava aracını şarj edebiliyor. Hava modülü ise iki kişilik, tamamen karbon fiber gövdeye sahip elektrikli bir eVTOL aracı olarak geliştirildi. Taşıyıcıdan tek tuşla ayrılabilen hava aracı, joystick ile ya da otonom modda kullanılabiliyor. Şirket, temel kullanım için kısa süreli bir eğitimin yeterli olduğunu belirtiyor. Tam şarjla 5–6 kısa uçuş yapabilen araç, azami 360 km/s hıza ulaşabiliyor.
SERİ ÜRETİM 2026 SONUNDA
Türkiye gazetesi tarafından derlenen habere göre; XPENG, proje için Guangzhou'da yıllık 10 bin adet kapasiteli bir üretim tesisi kurdu. İlk kitlesel teslimatların 2026 yılının son çeyreğinde başlaması hedefleniyor. Uçan otomobilin başlangıç fiyatı ise 280 bin dolar (yaklaşık 12,2 milyon TL) olarak açıklandı.