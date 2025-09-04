Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması'nı Ziyaret Etti

ASELSAN tarafından Tekirdağ'da düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması'nı (İKA) ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Zor koşullarda bu işi yapanlar dünyaya damgasını vuracak. Nice işler başaracaklar. Nice eserler geliştirecekler. Ben bu ruhu görmekle, bu ülkenin mühendis bir evladı olarak buradaki genç kardeşlerimle iftihar ettiğimi söyleyebilirim" dedi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nde dün başlayan ve 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın yapıldığı alanı ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 28 takım ve yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı yarışmada Selçuk Bayraktar, incelemelerde bulundu. Takımların stantlarını gezen Bayraktar, öğrencilerin yaptığı İnsansız Kara Araçlarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'GENÇ KARDEŞLERİMİZLE İFTİHAR EDİYORUM'

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, öğrencilerin zor şartlarda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Tabii bu yarışma bu yıl ilk defa düzenleniyor. TEKNOFEST'in 63 farklı yarışması var. ASELSAN tarafından düzenlenen insansız kara aracı yarışması. Binden fazla takım başvurdu 28 takım finalist olarak yarışıyor. Tabii en zor şartlarda yarışıyorlar, tozun toprağın arasında. Bizim de insansız hava araçlarını geliştirdiğimiz, ilk denemelerini yaptığımız üst bölgelerine biraz benziyor aslında. Bu zor koşullarda bunları deniyor olmaları, geliştiriyor olmaları, takım halinde beraber çalışıyor olmaları dezavantaj olarak gözükse de gelecekte neler başarabileceklerinin gösteriyor. Zor koşullarda bu işi yapanlar dünyaya damgasını vuracak. Nice işler başaracaklar. Nice eserler geliştirecekler. Ben bu ruhu görmekle, bu ülkenin mühendis bir evladı olarak buradaki genç kardeşlerimle iftihar ettiğimi söyleyebilirim. İnşallah insanlığın ihtiyaç duyduğu huzuru, barışı, dünyanın refahını, ülkemizin müreffeh ve bağımsız yarınlarını elbette bu güneş yüzlü kardeşlerimiz inşa edecek" dedi.

'TEKNOFEST İSTANBUL'A HERKESİ BEKLİYORUZ'

Bu yıl 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul'a da vatandaşları davet eden Bayraktar, "Buradan çağrımı yeniliyorum; TEKNOFEST İstanbul bu yıl 17- 21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak, herkesi bekliyoruz. Tabii ki NSosyal TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği son eser olan Türkiye'nin sosyal mecrası NSosyal'e de herkesi bekliyoruz. NSosyal üzerinden giriş yapanların özel özellikleri olacak. TEKNOFEST'in uzandığı tüm coğrafyaları Biz 17- 21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz" diye konuştu.