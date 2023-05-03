Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: 'Türkiye, 5. nesil savaş uçağı üreten 5. ülke oluyor'

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, "5'inci nesil bir savaş uçağı üretmeye girişmek, dışarıdan bakanların bize sürekli dudak bükerek baktıkları bir konuydu. Havacılıkta tarih yazıyoruz. Ben uçak mühendisiyim ve uçak mühendislerinin hayallerini gerçekleştirdiği bir dönemde yaşıyoruz diyorum. TB2'de dünyaya saldığımız namı biliyorsunuz" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Onların Perspektifinden Türkiye Yüzyılı Programı düzenlendi. Teknoloji, bilim, siyaset, psikoloji, spor, kültür gibi alanlarda uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen programa Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Savunma Sanayi Başkanı Demir, "2023 yılına müjdelerle gireceğiz demiştik. TCG Anadolu Gemisi büyük ses getirdi. Aslında çok maksatlı bir uçak gemisiydi fakat biz Türk dokunuşu yapıp onu SİHA gemisine dönüştürdük" diye konuştu.

"Rahmetli Erbakan hocamızın bu fikirleriyle alay ettiler. Bu ülkenin yapabilecekleriyle alay etmek, belirli kişilerin karakteri haline geldi. İnanmak yapmanın yarısıdır. Eğer bir şey insan yapısı ise biz onun daha iyisini yapabiliriz. Bu boş bir söylem değil, bu özgüvenin işareti. Şu ana kadar yapılan ürünleri gördüğümüzde de 'biz bunu yaparız' diyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de var gücümüzle çalışacağız. Her biri birbirinden kabiliyetli 5 farklı insansız deniz aracımız var. İnsansız kara araçlarımız da harekatlarda kullanılmak üzere test ediliyor. Bu dönemde Türkiye'ye kritik hiçbir ürünün verilmediğini söyleyebilirim. Hatta verilenleri de istemediğimizi söylüyoruz. Çünkü yapabiliriz ve bunu da gençlerimize güvenerek söylüyoruz. Türkiye Yüzyılı inşasında siz gençlere sonsuz güveniyoruz."