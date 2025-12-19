Haberler

120'yi aşkın gazeteci dijital habercilik çalıştayı için Şanlıurfa'da buluştu
TİGAD öncülüğünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Kulis TV desteğiyle 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'da dijital medya çalıştayı ve kültür gezisi düzenleniyor. Programın gerçekleşen ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteciyi bir araya geldi. Program kapsamında 19 Aralık Cuma günü Şanlıurfa Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi Salonunda "Dijital Habercilik ve Medya" konulu çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ağ, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Gülebak, Anadolu Basın Birliği Başkan Yardımcısı Celal Çiftçi, Anadolu Basın Birliği Şanlıurfa İl Temsilcisi Naif Bülbül ve ünlü gazeteciler İsmail Saymaz, Nevzat Çiçek, Kemal Öztürk, Alişer Delek ve TİGAD ile temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa, dijital medyanın bugününü ve geleceğini tartışan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TİGAD tarafından düzenlenen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, medya ile akademiyi aynı zeminde buluşturdu.

DİJİTAL MEDYANIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KONUŞULDU

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi'de gerçekleştirilen çalıştayda; dijital habercilik, etik değerler, yapay zekâ, saha haberciliği, savaş muhabirliği ve haberde fotoğrafın rolü gibi medya dünyasının temel başlıkları ele alındı. Organizasyon, TİGAD Başkanı Okan Geçgel ile TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi Gazeteci Mehmet Yetim öncülüğünde hayata geçirildi.

İLK OTURUMDA DENEYİMLİ İSİMLER SAHNE ALDI

Çalıştayın ilk oturumu, Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un moderatörlüğünde yapıldı. Bu oturumda İsmail Saymaz geleneksel gazetecilikten sosyal medya gazeteciliğine geçiş sürecini, Nevzat Çiçek Ortadoğu'da gazeteci olmayı, Alişer Delek dijital dünyada haberciliği, Kemal Öztürk ise ajans haberciliği ile sosyal medya arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

TİGAD öncülüğünde Şanlıurfa'da Dijital Medya Çalıştayı ve Kültür Gezisi düzenlendi

SAVAŞ MUHABİRLİĞİNDEN YAPAY ZEKÂYA GENİŞ BİR PERSPEKTİF

TİGAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İlker Yücel moderatörlüğünde gerçekleşen II. Oturumda ise Rabia Azra Sözcü sokak haberciliğini, Mehmet Geçgel savaş muhabirliğini, Üstün Tuncer geleneksel medya ve etik değerleri, İrfan Salcı yerelde gazeteciliği, Ubeyd Baş haberde fotoğrafın tanıklığını, Özgür Mehmet Kütküt ise habercilikte ileri seviye yapay zekâ kullanımını katılımcılarla paylaştı.

120'yi aşkın gazeteci dijital habercilik çalıştayı için Şanlıurfa'da buluştu

Gezi programında neler var?

Çalıştay kapsamında katılımcıların Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini keşfedeceği gezi programı da düzenlendi. Balıklıgöl Platosu başta olmak üzere Dergâh Camisi, Gümrük Hanı ve tarihi çarşılar, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Harran Ulu Camii ve Kalesi, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi kentin dünyaca ünlü tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şanlıurfa, bu organizasyon sayesinde ulusal ve yerel medya aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtıldı.

