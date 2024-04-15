Google tarafından her ay yayınlanmaya devam eden Android güvenlik güncellemeleri, Samsung cihazlarda da genellikle dört veya beş yıl boyunca yayınlanmaya devam ediyor. Nisan ayının ilk günlerinde Google Pixel telefonlara ve belli Samsung cihazlar için indirilebilir hale gelen güncelleme, şimdi Samsung tarafında üç modele daha yayınlandı. İşte Samsung Nisan 2024 güncellemesi detayları…

S23 FE, S20 FE, ve Tab S9 serisi için Samsung Nisan 2024 güncellemesi yayınlandı

Nisan ayı içerisinde onlarca cihaza yayınlanmak için planlanan yeni güvenlik güncellemesi, şimdiden birçok modelde indirilebilir hale geldi. Ortaya çıkan güvenlik açıklarını onarmak için yayınlanan güncelleme, yeni özellik getirmiyor. Google tarafından yapılan açıklamalara göre Nisan 2024 güvenlik paketi, önemli güvenlik açıklarını onararak Android telefonların ve tabletlerin güvenlik derecesini yükseltiyor.

İlk olarak Google'ın yayınladığı güvenlik güncellemesinde biri kritik, diğerleri yüksek riskli olarak işaretlenmiş yirmi yedi düzeltme bulunuyor. Samsung tarafından da Galaxy cihazlar için eklenen on yedi düzeltmeyle birlikte cihazlar toplamda kırk dört güvenlik açığı düzeltmesi alıyor. Ayrıca Samsung Nisan 2024 güvenlik güncellemesi, Samsung Pay uygulamasındaki güvenlik açığını da düzeltiyor.

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S serisi tarafında S24 gibi modellere hızlıca duyurulan güncelleme, daha eski sayılabilecek cihazlara da ayın ortasında yayınlandı. Galaxy S20 FE modeli için G780GXXS9EXC6 ve G781BXXSAHXC6 yazılım versiyonları ile gelen paket hem LTE hem de 5G varyantları için indirilebilir.

Galaxy S23 FE için S711BXXS2CXD1 yazılım versiyonu ile Exynos işlemcili modele yayınlanan güncelleme şimdi Avrupa bölgesinde indirilebilir ve yakında daha fazla ülkede indirilebilir olacak. Son olarak Galaxy Tab S9 FE modelinde X516BXXS3BXD6 yazılım versiyonu ile yayınlanan güncelleme, Avrupa bölgesinde birçok cihazın güvenliğini artırdı.

Eğer siz de güncellemeyi kontrol etmek ve cihazınızın güvenliğini yükseltmek istiyorsanız, Ayarlar uygulamasında Yazılım Güncelleme bölümüne giderek buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayabilirsiniz.

Peki ya sizin Galaxy telefonunuz ve tabletiniz Samsung Nisan 2024 güncellemesini aldı mı? Ne gibi değişiklikler oldu veya fark ettiğiniz güvenlik açıkları var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.