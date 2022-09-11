Samsung Galaxy Z Flip4 dayanıklılık testine girdi! İşte sonuç

Katlanabilir telefonlar, günümüzde Samsung Galaxy Z modelleri ile önemli bir yükseliş kazandı. Ancak söz konusu dayanıklılık olduğu zaman kullanıcılar şüphe içerisinde kalıyor. Dayanıklılık testleriyle bilinen JerryRigEverything, kullanıcıların şüphesini sonlandıracak bir video yayınladı. Videoda ise Samsung Galaxy Z Flip4, sağlamlık testinden geçirildi.

Galaxy Z Flip 4, yanma, çizilme ve bükülme testlerine girdi

Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold 4, yenilenmiş 2. nesil Samsun katlanabilir modelleri olarak yer alıyor. Samsung'un yeni yeni büyük katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold4, geçtiğimiz ayın sonunda JerryRigEverything'in dayanıklılık testinden geçti. Şimdi ise sıra Galaxy Z Flip4'e geldi.

JerryRigEverything'in Galaxy Z Flip4 için dayanıklılık testini gösteren bir YouTube videosu ortaya çıktı. Videoda, Z Flip4 yanma, çizilme ve bükülme testlerine girdi. Videodaki çizilme testlerinde modelin arka panelindeki Mohs sertlik ölçeğine göre altıncı seviyede çizilmeye başlıyor. Yedinci seviyeye geldiği zaman ise ciddi oranda çiziklerin meydana geldiğini görmek mümkün.

Samsung Galaxy Z Flip4 ön inceleme!

Flip4, katlanabilir bir yapıda olduğu için elastik bir ön kaplamaya sahip. Bundan dolayı ekrandaki çizikler ikinci seviyede görünebilir bir hale geliyor. Özellikle telefonun tırnak darbelerine karşı da dayanıksız olduğu dikkat çekiyor.

Bunların yanı sıra videonun ilerleyen kısmındaki menteşe testlerinde telefonun başarılı olduğunu söylemek mümkün Buna rağmen söz konusu ateş olduğu zaman akıllı telefonun dayanıksız olduğunu ve ekran kaplamasının eridiğini görüyoruz.

Test bükülme testine geldiği zaman ise telefondan önceki nesle göre daha çok çatlağın yayıldığı ortaya çıktı. Ayrıca video boyunca akıllı telefonu ekranı aktif kalmasına rağmen sonradan kapanma özelliğini kaybetti. Ek olarak da ekran, öncekinden daha çok çatlamasında rağmen görünüşte bir bozulma olmadı.

Peki, siz Galaxy Z Flip4 dayanıklılık testi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!