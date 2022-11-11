Samsung'dan müjde! Bir orta segment daha One UI 5 aldı!

Android dünyasında gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Samsung bir orta segment modeline Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi veriyor.

Samsung geçtiğimiz ekim ayı Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi için dağıtıma başladı. Tabii halihazırda hangi cihazların bu yazılımı destekleyeceği yönünde çıkan sızıntıları gördüğümüz için beklentiler de bu yöndeydi. Şimdi ise bu listenin genişlediğini ve orta segment cihazlara kadar paylaşım yapıldığını görüyoruz. Son olarak Galaxy A73, One UI 5 güncellemesini aldı. İşte tüm cihazlar…

Samsung Galaxy A73 Android 13 tabanlı One UI 5.0 alıyor!

One UI 5 alacak Samsung modelleri arasında ilk olarak S22 serisi, Z Fold ve Flip 4 modellerini gördük. İlerleyen dönemde ise Z Fold 3, Z Fold 4 ve bazı orta segment cihazların da alacağı ortaya çıktı. Ardından Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine iletildi.

Son olarak ise bu haftanın başında Samsung'un popüler orta segment akıllı telefonlarından Galaxy A53 Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı. Galaxy A33 5G modeli için de test süreci başladı ve ay sonuna kadar dağıtım yapılacağı açıklandı. Fakat bugün beklenmedik bir şekilde Galaxy A73 için de One UI 5 dağıtımı başladı.

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Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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