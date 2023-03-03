Samsung'dan Apple'ın A ve M serisi işlemcilerine rakip!

Dünyada akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için işlemci geliştirip bunu birbirleriyle rekabet halinde kalarak yapabilen yalnızca birkaç üretici var. Son dönemde formdan düşmüş gibi gözükse de Samsung da listenin üst sıralarında yer alıyor. Üstelik Samsung, AMD ortaklığı sayesinde Apple'ın her yıl dünyanın en hızlı ve güçlü işlemcisi olarak tanıttığı A ve M serileri ile arasındaki farkı kapatabilir.

Samsung ve AMD, işlemci geliştirmeyi bir adım ileri taşıdı!

Birkaç yıl öncesine kadar Kirin (Huawei), Exynos (Samsung), AX Bionic ( Apple ) ve Snapdragon ( Qualcomm ) şeklinde pazarı domine eden 4 mobil işlemci vardı. ABD ambargoları nedeniyle yeni serilerini çıkaramayan Huawei Asya dışındaki neredeyse bütün pazar payını kaybetti.

Samsung da her ne kadar oldukça güçlü işlemciler geliştirse de amiral gemilerinde performans anlamında rakiplerinin gerisinde kalınca akıllı telefonlarında rakip platformlara ağırlık vermeye başladı. Hatta son çıkan S serisi modelleri yalnızca Snapdragon işlemci kullanıyor.

Fakat bu işin bir de tersini yapmayı başaran yonga üreticileri var. Örneğin, Dimensity serisiyle gelen MediaTek oldukça hızlı bir yükseliş sağladı. Gelir tarafında olmasa da çip üretim sektöründe en çok kullanılan ve satış yapan marka oldu.

Evli çiftler görmesin: Samsung Galaxy Ring doğrulandı!

Genel durumu özetleyecek olursak, Apple A ve M, Qualcomm ise Snapdragon 8 Gen 1 ve 2 serileriyle mobil pazarı domine ederken MediaTek de hemen arkalarında konumlanıyor. Fakat birkaç yıl öncesine kadar zirveye oynayan Samsung bu durumu değiştirmek istiyor.

Bu nedenle AMD ile GPU geliştirme alanındaki ortaklığını bir adım ileri götürerek CPU üretim denemelerine de başladığı aktarılıyor. Henüz ortaya nasıl bir işlemci çıkacağı ve hangi cihazlarda kullanılacağı bilinmiyor olsa da 2025 yılına kadar seri üretime hazır prototipler görmeyi bekliyoruz.

Burada prototipler dememizin sebebi, yalnızca bir işlemci değil, birden fazla platform için farklı yapılarda çip geliştirmeleri devam ediyor. Bu da akıllı telefonların yanı sıra tablet ve dizüstü bilgisayarlar için tıpkı Apple'da olduğu gibi A ve M serisine benzer işlemcilerin geleceğine işaret ediyor.

Performans tarafında Apple veya Qualcomm'u geçip geçemeyeceğini zaman gösterecek. Ancak en azından başlangıçta kendi cihazlarında kullanabileceği ve rakiplerine ödeme yapmasını gerektirmeyecek makul bir seçenek olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!