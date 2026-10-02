Samsun'da düzenlenen iklim ideathonunda Amisos Urban Equity Grubu birinci oldu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen EU Climate Ideathon 2026 Samsun Yerel Finali, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki yenilikçi proje fikirlerini bir araya getirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen EU Climate Ideathon 2026 kapsamında yaz boyunca çevrim içi eğitim ve proje geliştirme çalışmalarına katılan Samsun ve çevre illerden 40 üniversite öğrencisinin oluşturduğu 10 takım, geliştirdikleri projeleri Samsun AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda ve Samsun TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen yerel finalde jüri üyelerine sundu. Etkinlikte öğrenciler; 'Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım', 'Şehirler ve Yaşam Alanları', 'Temiz Enerji ve Kaynak Verimliliği', 'Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi', 'Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik' ile 'Sürdürülebilir Topluluklar ve Adil Dönüşüm' başlıklarında hazırladıkları projeleri anlattı.

Gençler iklim için çözüm üretti

22 Temmuz 2026 tarihinde başlayan çevrim içi program sürecinde öğrenciler, uzman eğitimleri ve mentorluk desteğiyle iklim odaklı projeler geliştirdi. Samsun ve çevre illerden programa katılan 40 öğrenci, 10 takım halinde çalışmalarını sürdürerek iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konusunda yenilikçi çözüm önerileri ortaya koydu. Yerel finalde projelerini uzman jüri üyelerine sunan takımlar, geliştirdikleri fikirlerin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği üzerinden değerlendirmeye alındı. Etkinlik, gençlerin proje sunumlarının yanı sıra akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşların bir araya gelmesine de imkan sağladı. Katılımcılar arasında iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Samsun'u Antalya'da temsil edecek

Yapılan değerlendirme sonucunda ise Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Amisos Urban Equity Grubu birinci oldu. Samsun yerel finalinde ipi göğüsleyen grup, Kasım ayında Antalya'da COP31 ile eş zamanlı gerçekleştirilecek ulusal etapta Samsun'u temsil etme hakkı kazandı. EU Climate Ideathon 2026'nın Samsun etabı, gençlerin iklim krizine karşı geliştirdikleri çözüm önerilerinin görünürlük kazanmasına katkı sağlarken; öğrencilerin proje geliştirme, takım çalışması, yenilikçi düşünme ve projelerini etkili biçimde sunma becerilerini de destekledi. Programla birlikte gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm üretme süreçlerine daha aktif katılım göstermeleri, yerel düzeyde geliştirilen yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.

Murzioğlu: "Gençlerimizin ortaya koyduğu fikirler geleceğimiz açısından çok değerli"

Etkinlikte konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iklim değişikliğinin çevresel boyutunun yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı da doğrudan etkileyen küresel bir mesele olduğunu söyledi. Gençlerin iklim değişikliği konusunda çözüm üretme iradesinin önemine dikkat çeken Murzioğlu, "İklim değişikliği bugün çevreden ekonomiye, tarımdan enerjiye, üretimden kent yaşamına kadar hayatımızın hemen her alanını etkiliyor. Böyle bir dönemde gençlerimizin bilgi ve enerjileriyle bu önemli konuya çözüm aramaları bizler için büyük bir değer taşıyor. Burada ortaya konulan projelerin yalnızca bir yarışma kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu fikirler, geleceğin sürdürülebilir üretim ve yaşam modellerine yönelik önemli birer başlangıç noktasıdır" dedi.

"Sürdürülebilir bir gelecek için gençlerin fikirlerine ihtiyacımız var"

Samsun TSO olarak gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyen çalışmalara önem verdiklerini belirten Murzioğlu, Samsun AB Bilgi Merkezi'nin Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki iş birliği ve diyaloğun güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Murzioğlu, "Odamız çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi aracılığıyla gençlerimizin Avrupa Birliği'nin iklim politikaları, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu alanlarda proje geliştirmelerini destekliyoruz. EU Climate Ideathon da bu anlayışın somut örneklerinden biri. Gençlerimizin ortaya koyduğu her fikir, sürdürülebilir bir gelecek adına kıymetlidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı