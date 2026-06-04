Salda Gölü kıyısında bilim şöleni: Öğrenciler ve bilim insanları bir araya geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Türkiye'nin ve dünyanın önemli doğal güzelliklerinden biri olan Salda Gölü, bu kez bilimle buluştu. Salda Bilim Festivali çerçevesinde göl kıyısında kurulan stantlar, düzenlenen atölyeler ve çalıştay ile öğrenciler, akademisyenler ve bilim insanları bir araya geldi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler ve bilim meraklıları, festival alanında kurulan stantlarda bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı bulurken, çeşitli deneyler ve uygulamalı etkinliklere de katıldı. Festival kapsamında alanında uzman akademisyenler ve bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalıştay ise uzay bilimlerinden çevreye, teknolojiden doğa araştırmalarına kadar birçok konuda katılımcılara bilgiler verildi.

"Bilim boyutu ile Salda gittikçe öne çıkmaya başladı"

Programda açılış konuşan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, "Salda essiz güzelliği konusunda kimsenin şüpheye düşmediği bir coğrafya. Çok da önemli bir kıymet. Yalnızca ilimiz ve bölgemiz değil, ülkemiz ve dünya için de çok büyük bir kıymet. Biz bu kıymeti bugüne kadar daha çok görsel boyutu ile görüyorduk. Ama son zamanlarda bilim boyutu ile Salda gittikçe öne çıkmaya başladı. Bizim sahip olduğumuz bilimsel çalışmalarımız çok çok önemli ama bir de gelecek nesillere aktarma konusunu bir şekilde başarmamız gerekiyordu. Bölgeye dair yapılan planlarda en önemli unsurlardan bir tanesi bizim mutlaka sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor. Bizden sonraki nesillere koruma kullanma dengesini göz ederek sahip olduğumuz değerleri aktarmak istiyoruz" dedi.

"Salda'yı daha çok yaşamın çevre izlerinde ve uzayın derinliklerinde konuşmamız lazım"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise "Bugün itibariyle dünyanın nazar boncuğundayız. Çok kıymetli bir alandayız. Uzay hakkında bize verilebilecek ipuçları ile bilmediğimiz, bilinmeyen bir dünyaya dair vereceği ipuçları ile merak konusu olan ve yeşilin mavinin buluştuğu dünya harikası, cennetten bir köşedeyiz. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Salda'yı daha çok bilimde daha çok sporda olmasını istiyoruz. Salda'yı daha çok yaşamın çevre izlerinde ve uzayın derinliklerinde konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

Programa, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler'ın yanı sıra, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, akademisyenler, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı