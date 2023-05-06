SAHA İstanbul 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, genel kurulda yaptığı konuşmada Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştirme konusunda öz güven kazandığını ve savunma sanayinde önemli kabiliyetlere sahip kara araçlarını envantere kazandırdıklarını belirtti. Toplantıya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile çok sayıda üye katıldı.